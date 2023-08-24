軟著陸為基本情境 預期利率走降 債券處近20年最佳C位

八月份以來市場風波不斷，惠譽將美國主權信評調降、穆迪下調10家美國中小型銀行評等，所幸美國通膨持續朝降溫之路邁進、加上經濟數據展現韌性，綜合彭博資訊等外電新聞援引八月份美銀美林經理人調查報告顯示，經濟軟著陸為基本情境，經理人信心面持續改善下，現金部位自5.3%降至4.8%的21個月來低點，對股票的淨減碼程度則是降至2022/4來最低、單月跳升達13個百分點之多。

有淨65%經理人看好經濟軟著陸，預期未來18個月經濟不會陷入衰退的比例自上個月的19%跳升至31%，預期今年第四季將陷入衰退的經理人則自25%驟降至13%。就通膨前景而言，淨81%經理人預期通膨將持續放緩，帶動對明年降息的預期，看好債券殖利率走降的經理人處近20年高檔，相較於過去20年平均，債券為目前最受經理人淨加碼的資產。

本月份經理人風險胃納持續提升，大幅轉入股市、新興市場、日本，科技、能源與銀行，轉出現金與REITs。就區域別而言，淨34%經理人加碼新興市場為今年3月來最高，且為連續九個月維持淨加碼。此外，經理人也轉進日股，淨6%加碼為2021/11來最高，反觀美歐股市則分別遭淨22%及淨12%經理人減碼。就產業別而言，淨19%經理人加碼科技創2021/12來最高、單月跳升11個百分點，淨25%經理人加碼醫療，為最獲經理人青睞的產業，且自2018/1持續獲淨加碼，經理人對銀行與能源產業的看好度在本月份同步淨增加8個百分點，分別至淨1%減碼與淨3%加碼，其中對銀行產業的配置已回復至矽谷銀行事件爆發2023/3來的最高。

就風險面而言，高通膨使央行偏鷹仍為最大尾端風險，其次為地緣政治風險惡化及銀行信用緊縮與全球經濟衰退，而美歐商業不動產、美國影子銀行與中國房地產市場持續為經理人認為可能引發信用事件的前三大主要風險。就交易面而言，六成經理人認為做多大型科技股為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

以上資料依據彭博資訊，八月份美銀美林經理人調查於8/4~8/10進行，對管理6,350億美元資產的247位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，受信評調降事件與美國大量發行公債影響，美債殖利率近期顯著攀升，加上中國景氣疑慮與企業債信風險事件再起，八月以來風險性資產拉回整理，尤其殖利率朝去年高點逼近，使今年來漲勢凌厲的AI科技相關股票面臨較大的估值調整壓力，反觀在科技股修正之際，資金展現輪動趨勢。富蘭克林證券投顧認為，隨著聯準會等主要央行升息接近終點，債券殖利率墊高後的收益吸引力浮現，有助吸納美國公債供給增加的影響，而美國經濟比預期更有韌性，則可望支撐中長線的多頭行情，建議投資人趁機汰弱留強，擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國穩定月收益平衡型基金，並可留意逢震盪加碼趨勢型股票，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大主軸。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，現今通膨風險已更趨平衡，而全球經濟成長走弱的情況也正在趨穩，雖然預期今年主要美歐央行仍將維持限制性的貨幣政策，不過對風險性資產的保守看法已有所改善，現階段仍相對偏好債優於股，各產業均衡布局，並多方爭取收益機會，保持彈性靈活的投資策略因應變動的市場環境。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，通膨仍是未來6~12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5%以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆表示，儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，投資在減緩和適應氣候變遷主題的動力從未如此強烈，預期脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，影響所及橫跨世界各地及各行各業，若公司提供的產品、服務或科技能取代經濟活動中原本高碳排的產品或服務，將成為未來市場的贏家。