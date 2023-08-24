5大銀行7月資本支出貸款 4年新低

中央銀行昨天公布，台灣銀行等五大銀行七月新承作四大類放款，因六月適逢季底，為企業資金需求旺季，七月包括購屋、資本支出、周轉金與消費性等四大類貸款金額全數下滑，其中資本支出貸款更是跌至五四○億元，寫下近四年來的最低水準，單月大減一六五億元。

央行經研處副處長蔡惠美指出，七月資本支出貸款大減，主要是七月建築貸款減少，加上企業投資需求下滑所致；因建築融資的利率較高，承作金額下滑，導致整體資本支出利率較前一個月下滑○點○六九個百分點，落於百分之二點三九，為兩個月低點。

蔡惠美說，七月資本支出貸款中，還包括地方政府建設社會住宅的貸款，利率也是較低水準，這也是七月資本支出貸款利率溜滑梯的另一主因。

對於七月五大銀行資本支出貸款跌至近四年低點，蔡惠美坦言，和近期市場對經濟前景看法趨於保守，企業投資需求降溫有關。

另外，七月周轉金貸款為八九七○億元，為九個月低點，因六月為季底、基期較高，七月大減五○八點六億元。

蔡惠美表示，七月政府與大型公營事業借款減少，因這些貸款利率相對較低，導致七月整體周轉金貸款利率小幅上漲○點○○五個百分點。消費性貸款的金額與利率變動不大。

央行昨公布五大銀行新承作放款利率為百分之一點八九八，較六月百分之一點九○三下降○點○○五個百分點，主要是部分銀行承作利率較高的企業貸款金額減少，使資本支出貸款利率較六月下降所致。