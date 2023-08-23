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高齡金融規劃顧問師 2,965人取得資格

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師授證及頒獎典禮。圖/信託公會提供
高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師授證及頒獎典禮。圖/信託公會提供

信託公會自2021年開始依據信託2.0推動「高齡金融規劃顧問師 」與「家族信託規劃顧問師」兩項認證制度，截至今年6月底，高齡金融規劃顧問師舉辦四期測驗，2,965人取得資格；家族信託規劃顧問師舉辦一期測驗，544人取得資格。

為肯定信託業者投入資源，積極鼓勵及協助員工參與培訓課程，也表揚顧問師的努力付出，8月23日於金融研訓院舉辦顧問師頒獎與授證典禮，邀請金管會黃天牧主任委員、信託公會邱月琴理事長與金融研訓院蘇建榮董事長擔任頒獎人，同時邀請課程講師群與顧問師代表們一同見證。

高齡金融與家族信託兩顧問師認證推動的目的，是希望信託業能順應社會人口變遷，正視高齡民眾與企業傳承的需求，以「信託 」為核心，積極培育從業人員具備與高齡者對談、瞭解高齡者需求，進而可為高齡者規劃合適的財產安排、安養方向、乃至於為家族規劃信託的專業能力，能更貼近高齡社會民眾與企業金融服務需求的專業人才。

黃天牧主致詞時表示，為發展量身訂做的全方位信託業務，金管會推動信託2.0計畫，因計畫涉及層面與專業領域甚廣，亟需培養具備各領域專業的人才，方能讓信託業規劃設計真正符合客戶各面向需求的全方位金融商品及服務。信託公會能規劃催生「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證，以及金融研訓院協助課程與測驗的辦理，相信透過系統化的人才培育機制，將能作為信託業發展多元信託商品的重要基礎與動能。

信託公會邱月琴理事長表示，顧問師認證的目的，除了提昇信託業人員的專業技能外，還有個很重要的作用，就是打開信託業人員的視野，透過人與人之間的交流和互動，認識不同世代心理與生理的變化，並與跨領域且不同專業的人才一起合作，為民眾設計更適合的財產與安養規劃，共同提供給民眾最好的信託服務。

金融研訓院董事長蘇建榮說，顧問師課程報名的學員，金融從業人員的參與率超過8成，其次是專業人士如律師、會計師，以及長照服務人員及大專院校教師等，可看出各界相當重視這兩類專業人才的培養，也可預見日後信託業務將日益壯大，能夠提供給客戶更多元化的產品與服務，研訓院會續與信託公會共同努力，透過課程設計讓顧問師的專業能力持續與時俱進，讓信託帶來的資產保全功能使社會更加安定和諧。

金管會 黃天牧

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