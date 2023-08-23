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齊力挺新創 台灣證交所與碳交所聯合參展「亞灣新創大南方」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為支持新經濟產業發展及推廣淨零永續理念，臺灣證券交易所攜手子公司碳權交易所共同參加新創圈年度盛會「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，8月25日(周五)至26日(周六)在高雄展覽館「LE-02攤位：創新永續新聚落－證交所與碳交所主題專區」。

近年來，台灣新創產業蓬勃發展，在國際舞台上已被肯定為「超級創新國」，為精進新創發展環境，證交所鼓勵具有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業加速上市籌資，透過臺灣創新板及資本市場的力量，支持新創永續發展。此外，2050年淨零排放已成為全球共同的目標，為達成此一目標，臺灣碳權交易所於2023年8月7日正式揭牌，證交所和碳交所將陪伴相挺「創新＋永續」具發展潛力的公司成長茁壯，推進新經濟產業發展，並協助企業從數位走向零碳，達成「數位轉型、低碳轉型」及產業升級的永續發展目標。

證交所和碳交所首度攜手合作，將資本市場資源帶到南台灣，為加強市場溝通、持續推廣創新板和碳權業務，證交所及碳交所規劃於8月25日(周五)13:30~15:25主題館LE-02攤位上辦理專場活動，除邀請五家創新板上市公司輪番上場分享上市經驗及公司營運發展外，並安排創新板上市制度簡介、推廣合格投資人開戶及交易獎勵活動、碳權交易三大板塊介紹、碳交所提供的教育宣導課程說明等，內容多元豐富，歡迎對新經濟產業發展、碳權交易和碳管理有興趣的企業或投資大眾，親臨會場參觀交流。

這次活動設有諮詢服務櫃台，將由專人協助解說，為期二天的活動也規劃4場次「臺灣創新板X碳權X永續ESG」的九宮格有獎徵答遊戲，以寓教於樂的互動方式向投資人進行市場推廣，現場備有文宣及限量精美禮品，歡迎民眾把握機會踴躍參與！

如欲了解更多訊息，請詳下方活動網址： 2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方活動訊息：https://meetgreatersouth.tw/ 證交所及碳交所主題專區：meetgreatersouth.tw/2023/publicsector/view/74

證交所 創新板

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