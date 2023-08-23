「將來銀行」減資再增資 大股東中華電信回應了

將來銀行今日下午舉行臨時股東會，減資26.43億元，再透過私募增資26.43億元，應募人以原股東為優先名單，將來銀行最大股東中華電信（2412）指出，將依程序辦理評估。

將來銀行股東中，以中華電信持股41.9%最多，兆豐持股25.1%，新光集團持股14%，全聯持股約9.9%，開發金旗下凱基銀持股7%，關貿持股2.1%。

由於將來銀行成立以來，虧損不小，市場也傳聞有部分股東對於參與增資計畫有一些疑慮。

而身為大股東的中華電信針對將來銀行減資及增資案也正式做出回應，中華電信表示，「有關將來銀行增資案，係依銀行法規定充實資本及營運資金，本公司將依程序辦理評估。」

近期中華電信也與將來銀行展開業務合作，日前中華電信表示，迎接疫情解封後第一個暑假，台灣人瘋出國，除推出多元漫遊上網方案與優惠，中華電信與將來銀行同步推出國際漫遊限期優惠，中華電信月租型門號客戶於網路投保將來銀行海外旅平險，可享日、韓、東南亞、中港澳、美加等國家2GB國際漫遊零元優惠方案。

中華電信表示，與將來銀行同步推出國際漫遊限期優惠，凡中華電信月租型門號客戶於網路投保將來銀行海外旅平險，並於投保流程輸入活動序號「CHTINS」，保費達880元以上，可享日、韓、東南亞、中港澳、美加等國家2GB國際漫遊0元優惠方案；保費未達880元，2GB輕量型方案優惠價僅需88元起（原價268~368元），限時優惠至112年8月31日止。