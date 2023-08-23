大陸不動產風暴延燒 我證券保險曝險百億

中國大陸不動產風暴持續延燒，針對國內金融業曝險狀況，金管會證期局與保險局昨天表示，截至七月底止，證券和保險曝險金額合計一○二點三億元，其中證券為八十一點三億元，大部分是投信基金曝險，共計一四五檔基金和不動產有關；壽險的股債投資合計曝險廿一億元，保險局已二度發函壽險公司，要求投資大陸和香港時，要注意政經風險變化。

證期局副局長張子敏說，在證券業別，大陸房地產業的曝險共八十一點三億元，其中自營部○點九六億元，投信基金八十點三億元，占公私募基金規模的二兆二八七億元的百分之○點一四；至於最新傳出財務危機的「SOHO中國」則沒有曝險。

至於先前爆雷的大陸房企碧桂園相關的基金投資人近一個月開始處分相關基金，張子敏指出，截至七月底，碧桂園相關的基金規模降至六點九億元，相較於六月底有六十四檔，七月底降至六十檔，應和基金投資部位的處分有關。

證期局統計也顯示，大陸恒大地產到七月底的投資部位也繼續縮水，在自營商部位已為零，投信基金有十四檔，規模○點五三億元。

保險局副局長蔡火炎則說，截至六月底，投資大陸房地產業的都是壽險公司，金額廿一億元，其中債券九億、股票十二億元，但未有恒大、碧桂園或SOHO中國等公司；至於在監理上，已二度發函提醒保險業，投資陸港要檢視投資標的、治理情形等，也要把政經風險納入考慮。

華南金控昨天則在法說會提到，華銀七月底的大陸曝險僅一三五億元，占淨值比重僅百分之六點七，全體國銀中僅次於台銀，而且已要求在陸分行，對陸資企業授信案暫緩承作，只作台商集團，並且還要評估考慮產業前景。

台新金控總經理林維俊則在法說會後受訪表示，如果拆解大陸國內生產毛額組成，大陸在消費、投資等都面臨很大挑戰，像是失業率高，民眾消費可能不會好，產能過剩可能影響投資等，只能說「做最壞打算，做最好規畫」。