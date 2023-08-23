金管會曾示警 壽險業閃過三大雷區

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導

國外投資大戶的壽險業，這次在碧桂園、恒大、SOHO中國這三大爆雷區全部閃過。據了解，在去年1月和8月，兩次有地緣政治風險時，金管會都曾發函給業者，提醒壽險業在陸港市場投資需將政經風險納入考量。

保險局統計到6月底，壽險業投資大陸房地產共21億元，其中債券9億元、股票12億元，但對碧桂園、恒大、SOHO中國全都是零。

保險局副局長蔡火炎昨（22）日坦言，為強化壽險業對海外及大陸地區曝險控管，去年兩度發函提醒業者應將政經風險納入風險控管項目中。

據了解，保險局是在去年1月和8月兩度發函業者，提醒投資大陸和香港兩地市場時，投資決策應評估、檢視投資標的發行公司的治理情形、善盡環境保護、企業誠信及社會責任，同時需將政經風險納入考量。

壽險業對陸港市場投資，也需定期檢討投資政策的妥適性、審視投資組合、追蹤評估是否採取因應措施，並應加強對高風險產業相關投資標的的風險控管措施。

壽險業 保險

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