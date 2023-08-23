陸房市危機 金融三業曝險百億

大陸房地產「亮黃燈」下行風險愈來愈高，金管會昨（22）日公布壽險業、證券業、投信基金對大陸房市曝險共102.3億元，若剔除國人投資的投信基金，就近日碧桂園、恒大、SOHO中國等三大雷區，除券商有1,977萬對碧桂園曝險外，恒大與SOHO中國全身而退。

保險局副局長蔡火炎說，截至6月底統計，壽險業投資大陸房地產共21億元，其中債券9億元、股票12億元，但對碧桂園、恒大、SOHO中國全都是零。

證券部分，證期局副局長張子敏說，截至7月底統計，證券業對整個大陸房地產曝險共81.3億元，包括券商0.96億元，投信基金共145檔、80.3億元。

其中碧桂園、恒大、SOHO中國這三家重雷區，SOHO中國和恒大都是零曝險、僅碧桂園有1,977萬元。

投信基金則是有60檔基金、6.9億元投資到碧桂園，另有14檔基金、0.53億元投資到恒大集團、SOHO中國則沒有基金投資。

張子敏說，投信業者已開始處分碧桂園資產，使7月碧桂園投信基金檔數較上月減少四檔、10.1億元。

至於銀行業部分，銀行局副局長童政彰說，僅統計整體銀行業對陸曝險，這曝險額包括投資、授信和拆存，但未就大陸不動產再另做劃分統計。

截至6月底，國銀對陸曝險共1兆102億元。

法人說，據各金控揭露，其子銀行赴陸設子行者，有較高的大陸房地產曝險，每家銀行對大陸房地產放款約百億元，占該金控淨值約2至7%左右。

目前赴陸設子行者，包括富邦金設有富邦華一銀行、永豐金設南京子行、國泰金設上海子行、玉山金設深圳子行，另中信銀也有對陸不動產曝險。

法人指出，目前台灣金融業對碧桂園、恒大、SOHO中國直接曝險影響有限，未來需持續觀察是否潛在不動產業資產品質惡化造成呆帳上揚，例如當大陸房市放款出現10%違約時，這些對陸不動產市場曝險較高者，恐需增提呆帳準備而侵蝕獲利。