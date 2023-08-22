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星展併花旗引客訴？金管會緩頰：首日瞬湧9萬通客服電話

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
新加坡的星展銀行8月完成合併花旗銀在台消金業務，但受到兩大原因，引起舊花旗銀卡友混亂。美聯社
新加坡的星展銀行8月完成合併花旗銀在台消金業務，但受到兩大原因，引起舊花旗銀卡友混亂。美聯社

新加坡的星展銀行8月完成合併花旗銀在台消金業務，但受到兩大原因，引起舊花旗銀卡友混亂。金管會今（22）日緩頰，強調原因是合併第一天湧入9萬通客服電話，超過原本預期量能，加上花旗銀舊卡友的發卡量是星展5倍之多，才引發民眾在第一天無法獲得資訊服務的反應。

金管會強調，星展銀與花旗銀在合併前，多次進行系統整併演練，規劃如何調度客服人員，但花旗銀信用卡的量是星展五倍之多，合併首日，民眾在不熟悉星展銀數位介面上，瞬間湧入客服電話而導致，目前民眾問題已經逐步排除，相關服務量能也都到位。星展第一時間注意到客戶反映，已經盡快調資源，未來金管會將持續關懷星展接軌花旗銀舊客戶提供督促的服務是否到位。

星展銀合併花旗在台消金為美事一樁，星展銀身為數位銀行，提供DBS Digibanking以及星展Card+兩個APP服務。據了解，許多花旗舊卡友在轉換成星展通路時候，不熟悉數位通路路徑，例如信用卡客戶要先行註冊，但卻錯使用DBS Digibanking，而非到星展Card+，第一時間民眾選擇打客戶詢問，卻引爆客服大塞車。主因是客戶對整體交易場域改變並不清楚。

金管會強調，星展合併花旗的系統接軌是順暢的，作業運作也正常，並沒有接獲像立委口中所說涉及挪用舞弊的通報，該事件最終應是客服量能不足，加上花旗舊客戶熟悉星展的數位通路，又一瞬間第一直覺打電話到星展客戶，才引爆客服量能大塞車，第一天就超過9萬通電話，金管會已經深入了解，目前民眾問題已經逐步排除，相關服務量能也都到位，未來金管會將持續關懷星展接軌花旗銀舊客戶，相關服務情況。

花旗 金管會 信用卡 星展銀行

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