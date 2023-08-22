華銀大陸曝險占淨值比重僅6.7% 已暫緩承作陸企授信

華南金控今日召開法說會指出，華銀7月底的大陸曝險僅新台幣135億元，占淨值比重6.7%，全體國銀中僅次於台灣銀行，而且已要求在陸分行，對陸資企業授信案暫緩承作，只承作台商集團授信，並且還要進而評估考慮產業前景。

華南金表示，目前有異常狀況的只有3戶，僅1.14億元，企業已向銀行作債協重整。至於在大陸的不動產放款，華南金指出，目前大陸分行的不動產放款僅3戶，金額新台幣4.7億元，均為台資集團背景，履約也正常，而且均以商業大樓或企金用不動產為擔保。

李耀卿說明，華南金對大陸風控一向在策略上採取比較保守，並以服務台商為主要策略，對大陸本地企業曝險不會太大，而大陸不動產占國內生產毛額（GDP）偏高，占27%。對此，華銀副總江景平表示，大陸內部除了不動產市況惡化，包括開發商也接連出現資金問題，華銀在新的授信案，會評估四大重點，包括必須是台資集團在台灣有母公司、該業別的產業景氣，和國內業務往來關係、擔保情況。