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強化預售屋信託機制 合庫首創100％續建完工承諾 創造三贏局面

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合作金庫（5880）參與都更危老重建案再創新，落實金管會信託2.0「強化預售屋信託機制」政策，藉由預售屋履約擔保機制中的不動產開發信託方式首創100％續建完工承諾，打造建商、地主、承購戶三贏局面。

合作金庫為國內土建融龍頭銀行之一，銀行團隊除積極拜訪實施都更危老重建案的建商，假日亦常出席地主說明會，介紹合庫在都更危老重建案中可提供的融資及信託服務，透過一場場與地主面對面的溝通，發覺地主重視相同議題：「這個案子要是蓋不起來，我們怎麼辦？」尤其新冠疫情期間，缺工缺料情形嚴重致營造成本大幅提升，加上近年類爛尾樓情況陸續發生，使得合建地主更加擔憂，整合更為困難。合作金庫一向秉持金融業增進公共利益的社會責任，除高齡者安養信託年年獲獎外，合庫首長針對續建議題特別指示相關部門提出解決方案，保障地主、建商及消費者各方權益。

由於現行不動產開發信託就有續建機制規劃，惟以「協商」或「協助」為續建約定條款，皆於原建商無法興建時始討論續建執行方式，並無真正續建的義務，倘如能協商完成，卻因後續資金提供以及建築管理等問題，導致續建破局收場，多數人期待確保興建完工的續建完工承諾始終未真正出現。

合庫信託部表示，有別於過去續建機制，要解決前述問題，現於案件承作前即預先約定以「合眾建築經理股份有限公司」解決協商與建築管理，而「合作金庫資產管理股份有限公司」提供後續資金，無力興建時將立即接手負責續建，順利架構出「續建2.0」計畫，本次的續建承諾架構實為國內金融業者首例。

本次參與「續建2.0」的馥桂建設公司董事長呂雅寧及地主代表廖松年表示，很感謝合作金庫能提供這麼棒的續建方案，合庫品牌佳，使土地整合快，預售屋消費者安心買，建商雖多支付一點費用，但在整合時效省下成本；且因續建保障，建商銷售議價能力佳，整體效益遠勝這項費用，創造建商、地主、承購戶三贏局面的好金融商品，確保工案能順利興建完成，合庫的創新能力及服務熱忱真的比我們想的還要多。

合庫銀行董事長林衍茂表示，很高興合庫的續建完工承諾能與馥桂建設公司合作，在新店文教區的危老重建案中率先採用，透過這個機制能保障更多人的權益，讓老舊建築能加速整合，改善國人的居住安全，也善盡合作金庫的社會責任。

建商 合庫 合作金庫

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