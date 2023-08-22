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「淨零永續人才育成班」台北場圓滿完成 獲廣泛好評

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為將碳治理的理念寓於教育，以深化與落實於公司的永續策略，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及中華公司治理協會，協同台北科技大學共同辦理的「淨零永續人才育成班」首場課程，日前圓滿完成，共吸引80位上市企業代表，以及數十位學校教職員參與，獲得廣泛好評。

證交所暨碳交所董事長林修銘致詞表示，氣候變遷威脅迫在眉睫，且需要產、官、學界甚至是全民的合作，才能共同面對氣候變遷危機，成立碳交所初期將特別著重於碳諮詢和教育宣導等基礎建設工作，將永續治理的理念融入、深化並落實於企業治理和營運活動，期能培養出更多認同淨零永續重要性的人才，未來於職場中亦能扮演企業永續轉型的重要推動者。

台北科技大學管理學院范書愷院長指出，科技難以解決碳的問題，如何落實到生活並發展減碳科技，是未來重要課題。

中華公司治理協會陳清祥理事長則承諾將持續推動企業永續經營，強化減碳及風險管理，加速與提升淨零永續在臺灣的推動與落實。

本次培訓特別設計1.5天課程，涵蓋「碳排放與碳權交易機制」、「永續公司治理新趨勢」及「董事會於ESG永續治理的職責角色及策略訂定」等主題，引導上市公司董事、經營主管或公司治理主管快速掌握國內外碳治理發展趨勢、相關規範及執行重點，以深化企業永續發展策略之推動。

參與學員紛紛表示，透過這樣的培訓，不僅提升自己對碳治理和永續發展的認識，透過實務及理論的結合，還能夠將所學應用於實際的工作中，為企業的永續發展做出更具體的貢獻。

本次為系列課程之首場，相關課程簡報檔案可至https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventArticleCh/724 查詢，後續於碳交所網站上亦可觀賞精彩課程片段。

碳交所、證交所及中華公司治理協會並將分別與中興大學、成功大學合作，預計9月、10月在台中、台南舉辦培訓活動，以促進民間組織和學術界的合作，進一步培養擁有深厚永續發展背景的專業人才，打造臺灣企業在國際競爭中的優勢，並協助企業實現淨零永續目標。

有興趣的中南部企業，可透過碳交所、證交所及中華公司治理協會網站報名。

證交所

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