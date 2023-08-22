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星展併花旗為何引客訴？金管會揭原因：第一天湧入9萬通電話

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星展併花旗為何引客訴？金管會揭原因：第一天湧入9萬通電話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展合併花旗銀行，金管會今天表示，因星展的客服能量未即時到位，導致合併後消金服務不順暢。本報資料照片
星展合併花旗銀行，金管會今天表示，因星展的客服能量未即時到位，導致合併後消金服務不順暢。本報資料照片

星展合併花旗，消金服務不順暢，原因是什麼？金管會揭曉答案，銀行局副局長童政彰今天指出，最主要和整個客服能量未即時到位有關，因此第一天湧入9萬通電話，超出原本星展所估計的客戶服務量能，因為進件量太驚人才會有這種現象，在轉換當天，瞬間湧進太多客服量所致。

童政彰表示，花旗客戶量為星展的5倍，在系統接軌及客戶服務的銜接，本來就不容易，所以這些湧入的民眾查詢，才導致速度變慢，目前民眾問題已陸續排除，服務量能已有陸續到位，整個已算順暢，未來會持續督促了解星展在接軌的過程是否順暢。

童政彰指出，上述問題，主要也和民眾不了解星展的交易系統及介面，使詢問量變大，其他相關系統與作業的運作都很正常。他也表示，經過銀行局了解，星展在合併花旗之前，兩家銀行也作了很細的系統整併演練，及調度客服人員，一個合併案是很大的工程，系統銜接、客服順暢，但銀行已陸續在短時間內完成補強，星展的確在第一時間有注意民眾反應，且很快作補正服務。

花旗 星展銀行 金管會

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