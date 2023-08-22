確認是同居人搞鬼！「領現鈔成假鈔」真相大白 合庫銀回應了

到銀行提領現鈔，竟然會領到假鈔？震驚社會的合庫銀行假鈔案今（22）日終於真相大白，原來是女友看到男友拿錢回家後，暗中買了假鈔調包，還給銀行清白，全案已依竊盜罪送辦。

劉姓男子今年5月前往合作金庫景美分行提領10萬，準備繳付工程裝潢費用，但卻被告知裡面有59張是假鈔，劉憤而找媒體投訴，指合庫拿假鈔給民眾。

文山二警方經連月調查，發現劉25歲的曹姓女友，看到男友拿錢回家，竟暗中買假鈔調包，還給銀行清白，劉獲知真相後則是難以置信，全案已依竊盜罪送辦。

對此，合庫銀今日回應，有關合作金庫銀行景美分行假鈔案，非常感謝警察機關偵辦期間的辛勞，藉由警方科技偵查得以釐清偽鈔疑義，同時請民眾放心，銀行在現鈔收付過程均會辦理驗鈔程序，確實辨識現鈔之真偽。合庫櫃檯人員辦理現金收付款作業，均要求點(驗)鈔過程必須讓客戶可全程目視，且在高清晰攝錄鏡頭下辦理。