元富證全新「數位API功能」 推券商唯一即時行情撮合模擬交易平台

新光金控旗下元富證券，因應年輕世代 API 程式交易需求大幅增長，推出全新「數位API專區」。除原有的下單與即時行情 API 元件外，提供投資人近一個月的歷史行情 API，讓投資人能更完整驗證個人策略。此外，全新推出模擬交易平台，領先同業採用即時行情模擬撮合機制，使投資人在驗證策略時，貼合市場現況；新增 Python 程式語言與多元的 API 元件，打造優質的客戶使用體驗，更採24小時全天候線上申辦服務，全方位滿足追求快速下單需求的客戶。

元富證券表示，據證交所統計， 2022年全市場 API 成交金額已逾6千億元，相較2020年成長135%。隨著證券法規開放與金融數位化浪潮襲來，台股投資人的結構日益年輕化，加上近年AI科技應用持續發酵，發展出一群熟悉資訊技術及交易邏輯，年齡層集中在25-40歲的年輕客群投入程式交易。元富證券為搶攻年輕族群，積極建置數位 API 專區，提供24小時全線上申辦與認證服務，投資人自行開發策略模型，嵌入 API 元件即可加入程式交易的行列，深受擅長科技工具的網路原生世代青睞。

全新元富數位 API 是以「All online & Nonstop」的設計概念，分析客戶使用情境，提供24小時一站式整合線上申辦驗證與模擬交易服務，其具有六大特色亮點，一、行情撮合模擬交易平台：領先同業提供行情逐筆撮合機制，讓投資人在驗證策略時，貼合市場現況；二、全天候開放使用：除每日過檔時間外，模擬交易平台全天候開放使用，可隨時驗證貼近市場績效的程式策略；三、歷史行情API：提供回溯1個月的歷史數據，可靈活應用於模擬策略和報酬回測，建構更具優勢的個人投資模型；四、24小時全面線上化服務：領先業界提供全天候線上申辦服務；五、全新 Python API 元件：新推出 Python 報價與交易 API 元件，滿足不同程式語言開發者需求；六、最多元技術指標API：業界最多元的技術指標元件，包括 MACD、KD、RSI、SAR 與 CDP 等，透過簡易訂閱方式可獲得指標資料，降低客戶程式開發門檻。

元富證券發揮數位創新精神，持續提供更完善的投資平台和金融服務，並導入最新技術建構更敏捷便利的產品功能，製作簡單易懂的操作教學影片，助投資人聰明累積財富。

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