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碳交所深化碳治理理念 永續人才育成班台北場圓滿完成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為將碳治理的理念寓於教育，以深化與落實於公司的永續策略，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及中華公司治理協會，協同台北科技大學共同辦理「淨零永續人才育成班」的首場課程於8月18日圓滿完成。

這次培訓特別設計1.5天課程，涵蓋碳排放與碳權交易機制、永續公司治理新趨勢及董事會於ESG永續治理的職責角色及策略訂定等主題，引導上市公司董事、經營主管或公司治理主管快速掌握國內外碳治理發展趨勢、相關規範及執行重點，以深化企業永續發展策略之推動。

這次課程共吸引80位上市企業代表，以及數十位學校教職員參與，獲得與會學員廣泛好評。參與學員紛紛表示，透過這樣的培訓，不僅提升了他們對碳治理和永續發展的認識，透過實務及理論的結合，還能夠將所學應用於實際的工作中，為企業的永續發展做出更具體的貢獻。

臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘致詞中表示，氣候變遷的威脅迫在眉睫，且需要產、官、學界甚至是全民的合作，才能共同面對氣候變遷危機，因此成立臺灣碳權交易所初期將特別著重於碳諮詢和教育宣導等基礎建設工作，將永續治理的理念融入、深化並落實於企業治理和營運活動，期能培養出更多認同淨零永續重要性的人才，未來於職場中亦能扮演企業永續轉型的重要推動者。

台北科技大學管理學院院長范書愷亦表示，科技難以解決碳的問題，如何落實到生活並發展減碳科技，是未來重要課題。中華公司治理協會理事長陳清祥則承諾將持續推動企業永續經營，強化減碳及風險管理，加速與提升淨零永續在台灣的推動與落實。

這次為系列課程首場，相關課程簡報檔案可至網站查詢，後續於碳交所網站上亦可觀賞精彩課程片段。

9月和10月臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及中華公司治理協會並將分別與中興大學及成功大學，在台中和台南合作舉辦培訓活動，以促進民間組織和學術界的合作，進一步培養擁有深厚永續發展背景的專業人才，打造臺灣企業在國際競爭中的優勢，並協助企業實現淨零永續目標。有興趣的中南部企業，可透過碳交所、證交所及中華公司治理協會的網站報名。

碳權交易所

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