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美長債 ETF 交投夯 三檔受益人數狂增逾10倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔20年美國公債ETF股東人數增幅
六檔20年美國公債ETF股東人數增幅

近期美債ETF買氣明顯增溫，長天期美債更是交易熱絡，甚至有三檔長天期美債股東人數成長10倍以上。永豐投信表示，聯準會升息循環將步入尾聲，當利率政策轉為降息時，有利債券價格走升，存續期間相對長的長天期債受惠程度大，也是吸引資金湧向長債的主要關鍵。

根據集保中心統計，從各檔美長債ETF的股東人數來看，去年底至今年8月18日，六檔美國長債ETF已經有三檔股東人數成長達10倍以上，分別是國泰20年美債(00687B)、永豐20年美債(00857B)及中信美國公債20年(00795B)，而目前規模突破千億的元大20年美債(00679B)股東人數基數高，也成長了兩倍多，顯示資金今年大舉流入債市。

永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名表示，美國公債因有違約率相對低的特性，經常被視為無風險資產，是在經濟疲弱階段相對穩健的避險標的。此外，長天期債價格受利率變化的敏感度較高，特別是在近期進入升息尾段，價格反彈空間較大，因此此時佈局長天期債，除了享受息收外，更可當作波段操作的投資標的。

值得注意的是，近期投資人搶進美債ETF，使得部分ETF出現明顯溢價，也就是說，投資人買入的價格可能高於基金實際淨值，周彥名建議，投資人在進場美國長天期債ETF前，最好先了解該檔ETF的折溢價情況，通常落在1%內是相對合理的價格，避免買貴而不自知。

美國公債 ETF

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