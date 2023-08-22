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許舒博 代理中信金董座

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中信金控昨開臨時董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博，擔任中信金代理董事長，為期半年。業界人士指出，許舒博在政商界的人脈相當好，此外也在中信金體系多時，在這半年的過渡期間是很好的代理人選。

中信金董事長顏文隆因金管會認為中信金的內控出問題，祭出停職半年的處分。中信金十七日公告，改派中信金法人董事代表，由許舒博接替陳國世，即已埋下由許舒博擔任代理董事長的伏筆。

許舒博來自雲林縣台西鄉，曾擔任立委，目前也身兼商總理事長。他政商關係良好，不分藍綠都有很好的人脈。許舒博二○一二年未續任立委後，在二○一四年六月接任台灣人壽董事長，二○一六年台灣人壽與中信人壽合併，他轉任台壽保產險董事長。

中信 台灣人 商總

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