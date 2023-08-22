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玉山金總座談陸經濟：大象跌倒 只能自己爬起來

經濟日報／ 記者李秉豪／台北報導

近期中國大陸陷入房地產風暴，針對大陸風險，玉山金總經理陳茂欽形容大陸經濟發展正步入「平庸時代」，並表示「大象跌倒只能自己爬起來」，他說，先前便有觀察到大陸經濟發展正面臨複合式的問題，從債務、不動產泡沫化、美中科技及貿易對抗到全球外貿表現不佳，因此玉山銀也調降對陸曝險，由去年6月的48%一路下降至目前的32%。

「台灣、日本是半開放型經濟體，還有可能靠全球經濟局勢度過危機，但大陸是全球第二大經濟體，要重新站起來只能靠自己」，陳茂欽指出，大陸經濟發展正步入「平庸時代」，反映的是先前急速成長的發展模式碰到了瓶頸，房企僅僅是一連串累積問題的冰山一角。

據金管會統計，6月底玉山銀行對陸曝險減額為全體國銀第二，陳茂欽指出，目前不看好大陸景氣，雖玉山曝險32%仍高於國銀平均的24%，不過主要源於玉山在大陸東莞設有分行，因此曝險比例較高，上半年大陸獲利1.34億元，表現平穩。

玉山銀行

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