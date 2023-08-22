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富邦金總座示警：陸房市亮黃燈 不要硬闖

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖／經濟日報提供
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富邦金控總經理韓蔚廷接受彭博專訪表示，大陸不動產市場已「大到不能倒」，若真有問題，全球都會受影響，他說，大陸房市「還不到紅燈，但至少是黃燈，黃燈亮就不要硬闖。」另外，富邦金控持續削減對中國大陸的曝險，為因應全球第二大經濟體房地產危機可能帶來更大動盪做好準備。

韓蔚廷表示，大陸不動產占該國經濟、財政收入，甚至人民財富的比率都相當高，已「大到不能倒」，若真有更大的問題，不要說台灣，全球都絕對會受影響。

2017年接任總座的韓蔚廷稱，富邦金自2020年爆發疫情以來便已謹慎控管對大陸曝險，減少對大陸房地產開發商的放款跟投資活動。他補充說，對目前風暴核心的碧桂園與中植企業集團沒有曝險。

過去一周，大陸影子銀行中植系被爆付款停滯，加劇外界對大陸陷入困境的房地產業和疲軟經濟日益蔓延的憂慮。碧桂園曾是大陸最大房地產開發商，目前徘徊於違約邊緣。

韓蔚廷用紅綠燈來比喻大陸房市動盪，「還不到紅燈，但至少是黃燈，黃燈亮就不要硬闖。」

富邦金控2008年透過間接參股廈門銀行，是最早進入大陸市場的台灣金融業者之一。100%持股總部在上海的富邦華一銀行，另擁有多家合資企業，提供保險和個人消費貸款。

富邦金控不是唯一一家縮減在大陸業務的金融業者，但根據金管會，截至6月底，台灣本地銀行業者對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額仍逾台幣1兆元。富邦金控在大陸曝險總額台幣2,775億元，不含在大陸子銀行及公司等的策略投資。台北富邦銀行曝險1,000億元，占淨值比40%高於業界平均。富邦金控的總資產超過10.6兆元。

對於在當前大陸情勢與美國聯準會（Fed）升息環境下的投資布局，韓蔚廷表示，壽險等部門的長期部位將趁利率高檔時適度增持美元債券，但對股市的看法較保守，必須觀察全球利率對各個經濟體的影響，以及中國大陸這一潛在的重大不確定性。

他說，「大陸那麼大的經濟體，整個景氣不好的話，一定會影響全球市場，股市不確性因素還是比較大一點，所以隨時機動。」

面對這幾年金融市場變化，韓蔚廷指出是為業者上了一堂流動性管理的課。包括社群媒體訊息傳播加快、數位工具使用的便利性，造成資金移動非常快速，流動性管理因此必須更精確，資產配置同時也要考慮到流動性。他說，「流動性相對於風險報酬，流動性愈高、報酬愈差，所以金融業一直都是在這中間取得平衡。」

富邦金控 房地產

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