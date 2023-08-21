房貸量「高點」已過？三大利空讓國銀第三季房貸量恐衰

受惠交屋潮續航，象徵房市買氣的國銀6月底房貸月增0.64%或603億元，是13個月新高，但第三季恐難樂觀。銀行圈指出，第三季在平均地權條例上路、央行二戶限貸令實施、及8月民俗月，這三大利空均恐讓房貸交易量再縮。

據初步調查，在交屋潮仍維持一定動能下，各家銀行7月房貸量約與6月相當，單月月增落在20~50億元之間，但8月中起、日均撥貸量只剩下過往的一半甚或是1/3，第三季房貸量能恐難樂觀。

一家銀行主管坦言，近月不動產交易都是「價略增、但交易量減少」，今年上半年整體房市交易量年減15%，1~2月因農曆過年、國銀房貸幾乎都是衰退，3~6月則恢復一定成長比例，尤其是5~6月的月增量幾乎攀到近期高峰。

但7月開始有央行進行第二套房貸成數控管，即便對國銀影響不大，但會讓買方觀望，8月又有民俗月、進場買房貸款將更少。據了解，有一家前十大房貸行，在上周五日均撥貸量、已較7月日均量腰斬了一半。

據金管會統計，6月底本國銀行房貸餘額（未含催收款）9兆5,092億元，月增603億元，其中光中信銀單月就續增127億元，貢獻了2成，也是前十大房貸行中，唯一一家連續兩個月、月增額都破百億元者。

中信銀6月底房貸餘額8708.5億元、占該行總放款3成，位居市場第三大，年增14.1%則是近六年高點。

法人指出，中信銀房貸量大增，有兩大主因，一、房市仍維持一定交易量，二、整批房貸的交屋潮，但認為下半年在政府打炒房政策、及高利率持續下，中信銀房貸成長恐會趨緩。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，6月房貸量增有兩大主因，一、土建融轉分戶貸款的整批房貸爆量，二、7月平均地權條例上路前的私法人戶搶進購屋、建商也趕忙交屋、兩相力道推升交屋爆量。

但7月開始，私法人戶搶購屋的「拉尾盤」力道消失後，只剩交屋潮撐場，多項打炒房政策上路也壓抑買盤，預估7月的月增率恐會從上月0.64%的13個月高點回落，年增率反因去年低基期而略微升。