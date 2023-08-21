中信金今開董事會 決議由許舒博代理董事長

中信金今日召開董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博擔任代理中信金董座職務為期半年，業界人士指出，許舒博在政商界的人脈相當好，另外也在中信金體系多時，在這半年的過渡期間，是很好的代理人選。

中信金董事長顏文隆因為金管會對中信金集團的內控處份因此被停職半年，必須另覓代理董事長人選，而中信金在8月17日公告，改派中信金法人董事代表，由許舒博接替陳國世，即已埋下中信金今日召開董事會，通過由許舒博作為代理董事長的伏筆。

出身雲林台西鄉，曾任立委的許舒博，在政商界的關係良好，政黨不分藍綠，他都有相當好的人脈；在2012年未續任立委之後，他在2014年6月接任台灣人壽董事長，而在2016年台灣人壽與中信人壽合併之後，他即轉任台壽保產險董事長，並在2021年擔任商總理事長，政商界歷練豐富之外，因為台灣人壽併入中信金體系的關係，他亦在中信金集團多年，使他被屬意作為中信金控代理董事長的人選。