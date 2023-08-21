快訊

當沖付不出錢？東哥遊艇爆7792萬元違約交割 全在這券商分點

瑞芳副分局長一早上山督勤失聯 傍晚被發現沉入潭底死亡

2024全中運登場！北市國、高中職晚一周放寒假 這幾天先補課

中信金今開董事會 決議由許舒博代理董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金今日召開董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博擔任中信金代理董座。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
中信金今日召開董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博擔任中信金代理董座。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

中信金今日召開董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博擔任代理中信金董座職務為期半年，業界人士指出，許舒博在政商界的人脈相當好，另外也在中信金體系多時，在這半年的過渡期間，是很好的代理人選。

中信金董事長顏文隆因為金管會對中信金集團的內控處份因此被停職半年，必須另覓代理董事長人選，而中信金在8月17日公告，改派中信金法人董事代表，由許舒博接替陳國世，即已埋下中信金今日召開董事會，通過由許舒博作為代理董事長的伏筆。

出身雲林台西鄉，曾任立委的許舒博，在政商界的關係良好，政黨不分藍綠，他都有相當好的人脈；在2012年未續任立委之後，他在2014年6月接任台灣人壽董事長，而在2016年台灣人壽與中信人壽合併之後，他即轉任台壽保產險董事長，並在2021年擔任商總理事長，政商界歷練豐富之外，因為台灣人壽併入中信金體系的關係，他亦在中信金集團多年，使他被屬意作為中信金控代理董事長的人選。

中信金控 許舒博 台灣人壽

延伸閱讀

「戴雲發Alfa Safe耐震工法」榮獲品牌金舶獎 為台灣打造安全居住之地

中信金（2891）對碧桂園的曝險為零！ 專家：但若倒閉對金融業勢必會有衝擊

中信金人事異動 陳國世辭任法人董事代表、許舒博遞補

商總許舒博：期盼兩岸觀光旅遊盡快解封

相關新聞

中信金發布重訊 董事長職務由許舒博代理

中信金控（2891）今（21）日於證交所發布重大訊息，對於金管會日前懲處，停止董事長顏文隆執行董事職務6個月，中信金董事...

中信金今開董事會 決議由許舒博擔任代理董事長

中信金今日召開董事會，決議由台灣人壽副董事長許舒博擔任代理中信金董座職務為期半年，業界人士指出，許舒博在政商界的人脈相當...

郵政數位Visa金融卡換新裝 巴黎奧運吉祥物當主角

中華郵政公司的數位Visa金融卡換新裝，以2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉Phryges」當主角，盼能提升民眾對奧運賽事...

看好美國經濟後市 玉山金董座：評估北美繼續擴點

玉山金拓點目標，轉向北美地區。玉山金今日舉行法說會，董事長黃男州表示，未來前進東南亞是必然的發展，玉山銀也在申請馬來西亞...

陸經濟面臨「中等收入」陷阱 玉山金總座：大象跌倒只能自己爬起來

玉山金控今日舉行法說會，大陸經濟動盪如何牽動玉山的海外布局策略調整成為會中矚目焦點，玉山金董事長黃男州表示，玉山金的大陸...

中國恒大爆財務危機 監委要查對我國金融產業有無影響

監察院今天表示，中國大陸多家房地產業爆發財務危機，監察委員林文程、賴振昌、施錦芳申請自動調查，調查對我國金融產業有無影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦