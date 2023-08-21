揮別新冠肺炎疫情 第2季服務收支逆差近六年最大 央行這麼說

揮別新冠肺炎疫情，國際供應鏈瓶頸緩解、海外旅行正夯；中央銀行今（21）日公布第2季國際收支，其中經常帳下的服務收支，由去(2022)年同季的順差37.1億美元，翻轉為逆差24.8億美元，創2017年第4季以來、近六年最大，主因為貨運收入減少及國人旅行支出增加。

國際收支是指一國在一定期間內對外「收支」的總紀錄，順差代表「入大於出」，逆差則是「入不敷出」。央行今日公布，第2季經常帳順差222.4億美元，金融帳淨流出（淨資產）210.5億美元，國際收支順差52.2億美元。

長期以來，國人熱中海外投資，金融帳已連續52季淨流出，創史上最長連續淨流出紀錄。

央行統計顯示，今年上半年經常帳順差為413.3億美元，金融帳淨流出315.2億美元，國際收支順差為99.4億美元。央行經研處副處長曹體仁表示，今年第2季、今年上半年的經常帳順差，均創歷年同期的第三高紀錄。

曹體仁指出，新冠肺炎疫情落幕，經濟活動回到疫情前的正常情況。隨著供應鏈瓶頸緩解，貨運收入下跌，去年第2季貨運收入達57.49億美元，今年第2季只剩18.74億美元，大減38.75億美元。

不只如此，邊境解封後，國人大舉出走海外旅遊，第2季旅行支出增至34.88億美元，較去年同季的4.06億美元，大增30.82億美元。

貨運收入減少、旅行支出大增，導致服務收支連兩季呈逆差。

累計今年上半年，貨運收入為40.3億美元，較去年第2季的118.94億美元驟減78.64億美元。

今年上半年，旅行支出也爆增至61.75億美元，較去年同期的8.45億元增加53.3億美元。

央行今日公布，第2季經常帳順差較去年同季減少21.1億美元，其中商品貿易順差212.9億美元，較去年同季增加62.2億美元。

曹體仁表示，受全球景氣趨緩及廠商持續去化庫存影響，出口續為負成長；進口亦因國際原物料價格下跌及廠商備料保守而減少。整體而言，進口減額大於出口減額。

在金融帳方面，第2季直接投資淨流出10.6億美元。其中居民對外直接投資淨流出30.4億美元，外資來台直接投資淨流入19.8億美元。

數據顯示，證券投資淨流出155億美元；因銀行及民間部門增持國外債券，居民對外證券投資淨流出192.7億美元；外資增持台股，非居民證券投資淨流入37.7億美元。其他投資則是淨流出45.4億美元，主要是銀行存放國外聯行增加。