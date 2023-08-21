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玉山銀對陸曝險驟降 總經理：大陸經濟進入平庸時代

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

近期中國大陸陷入房地產風暴，針對大陸風險，玉山銀行總經理陳茂欽形容「大陸經濟陷入平庸時代」，並表示先前便有觀察到大陸經濟發展正面臨複合式的問題，從債務、不動產泡沫化、中美科技及貿易對抗到全球外貿表現不佳，因此玉山銀也調降對陸曝險，由去年6月的48%下降至32%，而對陸投資將以穩健為第一考量。

據金管會數據統計，6月底玉山銀行對陸曝險減額為全體國銀第二，陳茂欽指出，目前對大陸景氣並不看好，雖玉山目前曝險仍高於國銀平均的24%，不過主要源於玉山在大陸東莞設有分行，因此曝險比例較高，上半年中國大陸獲利1.34億元，表現平穩，以風險控管為主。

陳茂欽解釋，對陸曝險可分為陸企、外企及台商3個方向，在陸企投資方面，主要以商業龍頭及央企為主要放款對象，並避開高風險領域，因此這次在碧桂園及中植系上均無曝險，整體陸企約占對陸曝險的23%；外資則以股權私募及優質公司為主要標的；台商主要針對本身現金水位充足，但因應臨時需求而借款的資產型顧客及上市公司為來往對象。

觀望大陸前景，「大象跌倒只能自己爬起來」，陳茂欽指出，房企僅僅是先前快速成長期累積問題的冰山一角，接下來大陸官方若無法提出有效解決方案，從債務危機一路發展為金融危機是很有可能的方向，「台灣、日本還有可能靠全球經濟局勢度過危機，但大陸是全球第二大經濟體，要重新站起來只能靠自己」。

不過對於香港市場，陳茂欽表示並不會受大陸景氣影響，香港業務以服務為主，信用曝險也集中在香港地區，此外，香港做為亞洲金融重鎮，籌資來自世界各地，因此大陸因素影響較小。

玉山銀行 香港

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