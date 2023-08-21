國泰金：民眾對台股的樂觀指數大降 近四成民眾想增持這外幣

國泰金控今（21）日發布8月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的的調查」，調查結果顯示，37.3%的民眾最想增持的外幣是美元，25.6%的民眾想買日圓，2.9%民眾會持有歐元，2.3%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而30.5%的民眾則沒有意願持有外幣。

綜合而言，近七成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾增持美元和日圓。

針對民眾未來半年增持貨幣的目的，國泰金調查結果顯示，33.6%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，22.7%民眾想賺外幣的匯差，15.2%的民眾則為了投資海外資產而兌換貨幣，28.5%民眾則無特別目的。

國泰金調查指出，民眾景氣展望樂觀指數微降，大額消費意願則連續四個月改善。

國發會最新公布的7月景氣對策信號維持藍燈，領先指標下滑，同時指標持平；調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-0.5 (7月：3)，展望樂觀指數同步走低至2.5 (7月：5.5)，大額消費意願指數則續揚至12.5 (7月：11.3)，創20個月以來新高，耐久財消費意願連續三個月改善至-12.1 (7月:- 12.3)。

房屋交易調查方面，買房意願指數上揚至-47.6 (7月：-49.5)，為17個月新高，顯示內政部住宅補貼政策可能對民眾買房意願有提升效果。

另外，50%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，86%民眾預期通膨高於2%。

國泰金表示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值與上個月同為2.1%，有50% (7月：52%) 的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6%，有高達86% (7月：88%) 的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。綜合以上，民眾對於經濟成長看法持平，而通膨預期仍續處高點，皆維持在與前月相同水準。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒下降，但風險偏好連三月上升。

調查期間特定產業題材熱度減退，投資人交易轉趨冷淡，國際主要股市區間震盪。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至10.6 (7月：15.9)，但風險偏好指數連三月上升至15.6 (7月：13.9)。

國泰金國民經濟信心調查於今年8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6,294份有效填答問卷。