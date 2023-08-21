國泰金公布最新經濟信心調查 更多民眾下半年想進場買股

國泰金控今日上午發布最新的八月份國民經濟信心調查結果，其中在股票投資方面，統計顯示，看好未來半年台股會上漲的比重佔37.7%，比預期不變及下跌的比重都高，不過國泰金指出，整體的股市樂觀指數仍持續二個月下降，主要因為國際股市區間震盪、調查期間特定產業題材熱度減退，使投資人交易轉趨冷淡，但另一方面，風險偏好指數連三月上升至15.6，顯示民眾對投資股市仍有旺盛企圖心。

國泰金解讀統計結果指出，除了民眾景氣展望樂觀指數微降，大額消費意願則連續四個月改善之外，房屋交易調查方面，買房意願指數上揚至-47.6 ，為17個月新高水準，顯示內政部住宅補貼政策應對民眾買房意願有提升效果。

國泰金此次調查的樣本，共計16294份從國泰人壽官網會員、國泰世華銀客戶回收的問卷。統計顯示，儘管民眾對景氣看法不如7月樂觀，但大額消費意願卻持續升高，其中，大額消費意願指數則續揚至12.5，創20個月以來新高，耐久財消費意願亦連續三個月改善至-12.1 。

調查也顯示，有50%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，86%民眾預期通膨高於2%：倘若檢視民眾對未來半年物價的看法，認為上漲的則高達79%，但另一方面，國泰金調查也顯示，整體的民眾物價上漲預期指數，已連續3個月下降。

至於在就業市場與薪資水準上，國泰8月的調查結果則出現反向，就業樂觀指數較7月下降，但預期薪資上漲指數，卻持續三個月上升。

而在不動產市場上，國泰金的調查顯示，不論是買房，或是賣房者，都不認為現在是出手的好時機，看壞現在出手的，分別佔全體比重66.1%和49.6%，這也顯示不動產市場的買、賣雙方對價格的歧見依舊嚴重，估計房市交易量會持續衰退。