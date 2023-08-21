聚焦輝達財報、股價留下影線 AI產業再度受矚目

今（21）日台股盤前資訊顯示，美國股市持續震盪，輝達公司（NVIDIA）美國時間18日收盤報432.99美元，小跌0.1%、留下引線，引起市場對AI產業的再度關注。道瓊工業指數則是小幅上漲，標準普爾500指數微跌，那斯達克指數下滑，費城半導體指數小幅上漲。

投資者對AI產業的未來展望引發市場關注。雖然市場表現受多重因素影響，但輝達公司的股價動向再度凸顯AI產業的重要性。AI相關概念股可能受到關注，投資者將密切關注市場變化以及輝達財報的發布。對於市場趨勢，投資者建議關注AI相關概念股的表現，並留意美國聯準會（Fed）傑克森洞年會對市場利率決策的影響。

上周五（18日）在台股籌碼方面，集中市場融資減少20.5億，融資餘額為2,163.06億；融券則增加了4,959張，餘額為29.3405萬張。櫃買市場方面，融資減少1.02億，融資餘額為767.71億；融券則減少了4,318張，餘額為64,599張。外資上市賣超193.3億，投信則上市買超13.07億。外資在期貨市場賣超1,720口，並持有未平倉空單774口。市場關注的重要新聞之一是國台辦對台灣違反 ECFA 條款的指摘，引發業界對協議可能中止的擔憂。