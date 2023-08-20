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一張滿足！重大疾病險及嚴重特定傷病險 組合型保險問世

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

依據衛生福利部於今(2023)年6月所發布的111年國人死因統計結果，十大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變，與110年相較，癌症及心臟疾病續居前2名。統計結果也顯示，111年癌症死亡人數占總死亡人數24.9%，較110年上升1.2%。統計數字令人心驚，這些重大疾病彷若人生的不定時炸彈，人人自危；罹病與否難以掌控，但對於重大疾病可能發生的龐大治療費用，卻可以利用保險來轉嫁風險。

重大疾病的相關保險分為重大疾病險、重大傷病險及嚴重特定傷病險，三者都是經醫師診斷、確認罹病後申請一次性的理賠給付，但各自保障範圍大不同，如果想要投保這類型的保險，宏泰人壽建議可以從保障項目及保費預算兩部分，來判斷哪種險種更適合自己。

一般而言，重大傷病險所保障的範圍最廣，而重大疾病險的保障項目最明確，包含癌症（重度）、腦中風後障礙（重度）、急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、癱瘓（重度）及重大器官移植或造血幹細胞移植。相較於重大傷病險囊括22大類、300多項的疾病，重大疾病險及嚴重特定傷病險的理賠項目較為具體，而各家所推出的嚴重特定傷病險保障項目不同，保障項目與保費金額成正比，保障項目愈多，保費也隨之增加。

在投保選擇上，除了重大疾病險、重大傷病險及嚴重特定傷病險等個別保單之外，各家保險公司也推出組合型的保險。以「宏泰人壽新重大疾病及嚴重特定傷病終身保險（不分紅保單）（NCI）」為例，針對7項重大疾病及常見11項嚴重特定傷病者提供一次性給付，對於想要投保這類型險種的保戶來說，保障項目切合所需，一張保單即可滿足需求，亦可多加考慮。

特別注意的是，不論是重大疾病險、嚴重特定傷病險或是兩者的組合型保險，投保時仍須詳讀保單契約條款中的相關規定，此外，重大疾病險與嚴重特定傷病險的等待期間亦有所差異。宏泰人壽提醒，投保前保單條款看仔細並釐清疑義，才能確保自身保險權益。

保險 重大傷病險 特定傷病險 理賠

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