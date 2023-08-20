國銀高資產理財規模破7千億

金管會發布最新的國銀及證券商高資產理財統計，其中，國銀開辦高資產理財業務截至7月底止，合計人數有5867人，規模7568億元，若相較於去年同期2966人，3831億元，分別增加2901人、3000億元，增幅都是98%。

銀行局副局長林志吉表示，若和去年同期相較，成長的原因和去年開辦家數增加、引進更多專業人才、商品設計能力，這些都有助於量的成長；此外，目前有二家新提出開辦高資理財業務的申請，銀行局正審核中，預計第四季審核結果出爐。

證期局副局長高晶萍表示，從109年9月開放券商高資產理財業務以來，今年7月止，共有8家獲得核准，截至7月底，共有704高資產客戶，資產規模1257億元，若去年同期的529人、325億元相較，各增加175人，932億元，資產規模更大增287%。

高晶萍對此分析，因為近期美國升息，境外債券價格大有吸引力，主要集中在複委託業務的成長，因此，去年第四季起開始，就漸有顯著成長，包括境外債券、股票、結構型商品都很熱門，複委託的佔比更是超過9成以上。

對於高資產理財的銀行前三大，林志吉說明，到七月底為止，規模上，前三大為中信、兆豐、合庫，因為潛在客戶數多，在產品開發上也相對積極，上述三家銀行的人數及資產規模，分別為中信1513人、1538億元，合庫1025人、1442億元，兆豐為1003人、1408億元。

對於存款方面占比仍維持53%，保險則略減1%至13%，林志吉分析，主因市場的相對報酬率有關，例如，美國去年三月來升息幅度達5.25%，使客戶的存款報酬提高很多，所以高資產戶也直接往安全的存款來增加，尤其當存款就有這麼高的利率了，所以直接往存款移動。