Fed可能再升息 台、日幣重貶

聯準會「鷹」浪來襲，導致熱錢撤離台灣在內的亞洲國家。台幣兌美元匯率昨天貶值七點九分，收在卅一點九七四元，匯價創九個半月新低。日圓匯價也貶破一四六日圓兌一美元的關卡，至今年最低點，比去年九月觸發日本當局干預的水準還低；美國銀行分析，在日方出手干預前，可能貶至一五○日圓兌一美元。

至於人民幣對美元匯率則呈現多空激戰，昨天在岸價一度跌破七點三一，離岸價盤中一度逼近七點三五，逼近去年十月史上新低七點三七四七。不過，在大陸國有銀行拋匯阻貶，加上大陸央行發聲穩匯，在岸、離岸價昨天傍晚轉貶為升，離岸價一度收復七點三○關口。

聯準會昨天公布七月政策會議紀錄顯示，多數決策者繼續以對抗通膨為優先任務，市場解讀為「鷹」派訊號，未來可能進一步升息，因此帶動美元走強，美國公債殖利率也一度漲至十五年高點。

央行統計顯示，美元指數昨上漲百分之○點三七，亞洲主要貨幣全數下挫，日圓匯率單日重貶百分之○點五九、表現最為弱勢，韓元與星元匯率也分別貶值百分之○點三八與百分之○點三五。

匯銀主管指出，外資昨集中在午後匯出，估計一天匯出八億美元；眼見匯價逐步逼近卅二元，出口商積極進場拋匯轉現金，與外資對作。由於外資持續匯出股利，美債殖利率飆高，估計八月底前台幣匯率都將偏弱整理，近日就有機會測試卅二元大關。

外匯交易員分析，美國聯準會會議紀錄發布後，增添美國利率未來走勢不確定性，未來市場將緊盯美國就業、通膨與經濟等數據，從中尋找美國貨幣政策走向的線索；而近期外資偏向匯出、加上人民幣等亞幣走勢疲軟，都增添了台幣的貶值壓力，不排除近日就有機會貶破卅二元大關。

針對日圓走勢，加拿大帝國商業銀行外匯策略全球主管Bipan Rai表示，鑑於目前態勢以及中國大陸繼續努力提振經濟，日圓兌美元可能會貶至一四七至一四八。他說，只有政策調整，例如放棄殖利率曲線控制，才能持久推動日圓止貶回升。