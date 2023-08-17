聯準會鷹浪來襲、熱錢落跑…新台幣匯率收31.974元 為九個半月新低
聯準會「鷹」浪來襲，導致熱錢今（17）日落跑8億美元，新台幣匯率貶值7.9分，收在31.974元，為九個半月新低，總成交量增至16.595億美元。匯銀主管指出，外資持續匯出股利，美債殖利率又飆高，估計8月底前，新台幣匯率都將偏弱整理，近日就有機會測試32元整數大關。
聯準會最近一次政策會議紀錄顯示，官員擔心通膨可能復萌，大多數決策者繼續以對抗通膨為優先任務，市場解讀為「鷹」派訊號，美國公債殖利率一度漲至15年高點。
匯銀主管指出，外資今天集中在午後匯出，估計一天匯出8億美元；眼見匯價逐步逼近32元整數，出口商積極進場拋匯轉現金，與外資形成對作。
匯銀主管表示，「因熱錢匯出量太大，老大（指央行）今天也進場調節，略為減緩新台幣匯率的貶勢。」展望後市，匯銀主管預估，短期內，新台幣匯率仍將維持31.8~32.2元區間波動。
外匯交易員分析，美國聯準會會議紀錄發布後，增添美國利率未來走勢的不確定性，未來市場將緊盯美國就業、通膨與經濟等數據，從中尋找美國貨幣政策走向的線索；而近期外資偏向匯出、加上人民幣等亞幣走勢疲軟，都增添了新台幣匯率的貶值壓力，不排除近日就有機會貶破32元大關。
央行統計顯示，美元指數今天上漲0.37%，主要亞洲貨幣全數下挫，其中，日圓匯率單日重貶0.59%、表現最為弱勢，韓元與星元匯率也分別貶值0.38%與0.35%。
相較於日韓星，新台幣匯率今天兌美元貶值0.25%，幅度僅超前人民幣的0.22%，仍相對穩定。
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