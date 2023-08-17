引資、防「漂綠」…金管會推永續揭露準則 119家企業先行

金管會領先亞洲各國，今宣布全面接軌IFRS永續揭露準則，敲定2026年為永續元年，2027年3月中將有119家資本額百億元的上市櫃公司，在年報上率先揭露永續資訊，此舉有利吸引更多永續資金投入台灣、有助推升台股，企業與台股可望同享利多。

企業接軌國際、在年報上揭露永續資訊後，金管會指出有四大效益，一、有助企業納入國際指數成分股及ESG評等，國際能見度增加，二、吸引更多永續資金投入台灣，三、防止企業「漂綠」，四、加速永續轉型和承諾。

對投資人來說，該如何解讀企業的「永續資訊」？官員舉例企業每年目標要減碳10%，要做淘汰汽燃油車，那就需提列資產減損，就會反映在財報上。

「永續資訊揭露」可看出一家企業執行永續的真實情況，若僅是很模糊敘述，減碳目標就存疑，若是很精細敘述或量化，顯示該企業有能力減碳，投資人可依此做投資判斷，機構法人對該企業ESG投資評等也會有異。

證期局長張振山說，日本是2025年才確定何時要實施、香港僅公布氣候相關揭露（S2）先行，新加坡正徵詢外界意見中，台灣算是全面接軌國際永續準則，比較領先者。

IFRS轄下的國際永續準則理事會(ISSB)是在今年6月發布S1、S2兩號永續揭露準則，S1是永續相關財務資訊揭露，S2是氣候相關風險、機會對企業價值影響。

這兩號公報，是為全球訂定一致性的永續資訊揭露標準，增加可比較性跟可信賴性，加速企業轉型，金管會宣布，以直接採用的方式，與國際永續準則接軌，等於是全面接軌、不再有「台版永續準則」。

主要有三大重點，一、適用對象和時程，第一階段資本額逾100億元，有119家公司將在2027年年報上揭露永續資訊，第二階段擴大到50~100億元，將有107家在2028年年報揭露，2029年是全台1779家上市櫃公司，都需依國際準則揭露永續資訊。

二、揭露位置和時點，金管會將修規、規範上市櫃公司的年報上，需新增「永續資訊專章」，並提前與財務報告同步，均在每年3月做公告。一旦年報揭露不實，最重將關七年。

三、揭露內容，金管會比照國際規範，給企業採用永續準則的豁免項目，1.溫室氣體範疇三可延後一年揭露，2.首年免揭露比較期，3.氣候風險影響財務、或是情境分析，允許以「敘述性」文字取代量化指標，4.氣候風險影響可依現行合理資料估算，無須投入過度成本。

揭露內容有七大項指標，1.溫室氣體排放、2.轉型風險、3.實體風險、4.氣候相關機會、5.資本配置，二到五項是指如氣候風險對企業財業務影響、或需做籌資或投資的金額，6.內部碳價格、7.薪酬是指例如為了減碳聘用高階主管的薪水等。