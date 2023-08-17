Pure Storage獲殊榮 連四年評選為企業儲存系統領導者
儲存方案商 Pure Storage（NYSE: PSTG）今日表示該公司連續第四年在 GigaOm Radar Report for Enterprise Kubernetes Data Storage（企業級Kubernetes資料儲存）當中獲選為領導者，該報告專門分析各種支援Kubernetes 工作負載的企業儲存系統。
另一份相關評測 GigaOm Radar Report for Cloud-Native Kubernetes Data Storage（雲原生Kubernetes資料儲存）則專門分析支援有狀態容器並採用可擴充式分散架構的 Kubernetes 原生儲存解決方案。
Pure Storage 表示，GigaOm Radar Report for Cloud-Native Kubernetes Storage 指出，Portworx 在報告中獲得了領導者（Leader）與卓越領航者（Outperformer）的殊榮，不僅是雲原生 Kubernetes 儲存最先進的解決方案之一，更是企業雲原生 Kubernetes 儲存的黃金標準。
針對各項主要條件與評測指標，Portworx 在原生儲存整合、資料複製服務、監測、可視性、洞見以及開發人員體驗方面，都獲得了 GigaOm 出類拔萃（exceptional）的評價，並且秉持傑出的專注力和執行力，提供優良的架構、擴充性、彈性、管理性與整體效能。
GigaOm Radar Report for Enterprise Kubernetes Data Storage 指出，Portworx Essentials 是 Pure Storage 的核心強項，讓現有客戶無須重新更改儲存架構就能體驗 Portworx。
GigaOm 亦指出，Portworx Essentials 不僅為客戶提供了一致的體驗，更提供了卓越的資料效率和管理、以及優秀的監控能力。在這份報告中，Pure Storage 在所有部署模式以及指標條件中都獲得了最高分。
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