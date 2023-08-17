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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

萬坪土地、44案要重建 中山北路成危老大道

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
台北市建管處資料顯示，北市的中山北路周邊危老改建興盛，光是中山北路與巷內就有44處危老核准，土地面積高達一萬坪。圖為中山北路綠園道。聯合報系資料照／記者陳美玲 攝影
台北市建管處資料顯示，北市的中山北路周邊危老改建興盛，光是中山北路與巷內就有44處危老核准，土地面積高達一萬坪。圖為中山北路綠園道。聯合報系資料照／記者陳美玲 攝影

台北市建管處資料顯示，北市的中山北路周邊危老改建興盛，光是中山北路與巷內就有44處危老核准，土地面積高達一萬坪，近期又有一處老舊B辦核准危老改建，基地面積更超過千坪，預料改建後身價可望大幅增加。

信義房屋專案經理曾敬德表示，危老給予的高額容積獎勵，讓不少產權較為完整且位於精華區的老舊不動產得以順利改建，也成為台北市預售推案主力，如中山北路上最著名的國賓飯店改建案，透過危老活化資產，目前實價已揭露13戶，總銷售金額超過30億元，成交單價則落在每坪180~218萬元。

中山區一直是危老的改建熱區，中山北路與巷內更是危老熱區，建管處公布最新一筆危老核准案件，是中山北路二段與錦西街的老舊商辦，基地面積更達到1142坪，並取得建築基地1.15倍之原建築容積+時程獎勵10%，以過去國賓飯店的重建經驗來看，開發成住宅後的效益可觀。

曾敬德表示，除了壽險與銀行的老舊商辦更新後，可能還會興建新的商辦大樓使用，以長期自用或收租為主，一般的老舊辦公大樓大多改建後，業主都會想要追求最大效益，整合者也會以開發住宅方式下去合建，加上這些老舊B辦通常位處精華路段，容積率高有機會打造成區域指標個案，出售時也能夠爭取到較好的房價水準。

商辦

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