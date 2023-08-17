快訊

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

不法份子假冒子公司詐騙 和碩呼籲民眾別上當

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。 記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。 記者吳凱中／攝影

近日和碩（4938）發現有不肖份子假冒旗下子公司和毓投資股份有限公司（以下稱「和毓」）以及和鼎創業投資股份有限公司（以下稱「和鼎」）之名義，利用手機簡訊以及通訊軟體LINE，向民眾傳送不實招募以及投資訊息。經調查證實此乃詐騙集團冒用名義之不法行為，提醒民眾切勿輕信受騙。

和碩茲此澄清和碩及其旗下子公司從未透過任何通訊軟體或是廣告方式進行徵才，也從未提供任何投資訊息。以和碩或其子公司名義設立之Line群組、 粉絲專頁或各式投資軟體，亦皆非和碩所為或授權。和碩針對詐騙集團冒名之 不法行為已進行主動調查，並將採取法律行動，以端正外界視聽及維護公司信譽。

和碩提醒社會大眾，如有遇到廣告和面試、錄取職務不符情形，或是要求繳納入會費或保證金的情況，可以撥打警政署「165 反詐騙專線」進行檢舉或 確認，或是對所接收之證券期貨訊息有詐騙疑慮時，亦可撥打證券期貨周邊單 位反詐騙諮詢專線，以免相關權益受損。

和碩 詐騙集團

延伸閱讀

鴻海趕工iPhone 15 蘋鏈出貨 旺季鳴槍

台股8月漲少跌多 三大法人本月買超最多是這十檔

LINE Pay信用卡平台攜8銀行加碼辦卡優惠 辦這張卡最高回饋1,800元

和碩第2季每股賺1.17元 7月營收月增13%

相關新聞

日圓續貶至一個月新低探測147關卡 法人指2大原因讓日圓續貶

日圓近一周來續貶，兌美元匯價不僅已貶破146關卡，甚至繼續靠近147價位，使得先前預期日圓會走升破130美元價位的外銀機...

不滿申請放寬賠率被打回票 運彩經銷商號召亞運賽事期間罷賣3天

亞運9月23日在大陸杭州舉辦，運動彩券經銷商向政府申請比照以往放寬獎金支出率，以讓全民擴大參與，同時藉此照顧弱勢，但被打...

不法份子假冒子公司詐騙 和碩呼籲民眾別上當

近日和碩（4938）發現有不肖份子假冒旗下子公司和毓投資股份有限公司（以下稱「和毓」）以及和鼎創業投資股份有限公司（以下...

打造策略贏家平台 華南期貨Let's購三步驟就可訂閱

為提供投資人更多的學習管道，以及打造更具價值的策略贏家平台，華南期貨自家顧問事業部結合產品研發、策略工具及理財課程，透過...

金管會人事搬風 證期局副局長張子敏將接檢查局副局長

金管會人事搬風。金管會今日宣布，檢查局副局長一職由證券期貨局副局長張子敏調任，所遺證券期貨局副局長一職由該局黃主任秘書厚...

70歲退休阿姨加入台股俱樂部被騙百萬 竟從「被害」變「被告」

政府打詐打不完，詐騙手法更是日益翻新。最近就有受害民眾向警方報案後，自己竟然從被害人變成被告，不但被騙的錢拿不回來，還可能吃上官司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦