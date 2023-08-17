不法份子假冒子公司詐騙 和碩呼籲民眾別上當

近日和碩（4938）發現有不肖份子假冒旗下子公司和毓投資股份有限公司（以下稱「和毓」）以及和鼎創業投資股份有限公司（以下稱「和鼎」）之名義，利用手機簡訊以及通訊軟體LINE，向民眾傳送不實招募以及投資訊息。經調查證實此乃詐騙集團冒用名義之不法行為，提醒民眾切勿輕信受騙。

和碩茲此澄清和碩及其旗下子公司從未透過任何通訊軟體或是廣告方式進行徵才，也從未提供任何投資訊息。以和碩或其子公司名義設立之Line群組、 粉絲專頁或各式投資軟體，亦皆非和碩所為或授權。和碩針對詐騙集團冒名之 不法行為已進行主動調查，並將採取法律行動，以端正外界視聽及維護公司信譽。

和碩提醒社會大眾，如有遇到廣告和面試、錄取職務不符情形，或是要求繳納入會費或保證金的情況，可以撥打警政署「165 反詐騙專線」進行檢舉或 確認，或是對所接收之證券期貨訊息有詐騙疑慮時，亦可撥打證券期貨周邊單 位反詐騙諮詢專線，以免相關權益受損。