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證交所「淨零永續人才育成班」開訓 培育企業永續人才

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，「淨零永續人才育成班」首場17日舉行，80位來自上市企業代表及數十位學校教職員齊聚一堂，積極學習淨零永續的重要性以及全球先進實務做法、碳排放與碳權交易機制、永續公司治理的新趨勢、與董事會如何訂定 ESG 永續治理策略。

「淨零永續人才育成班」是由證交所及臺灣碳權交易所，特別委託中華公司治理協會攜手臺北科技大學、中興大學、及成功大學共同合作辦理北中南一系列場次，9月及10月將於台中及台南辦理，連結民間單位與學校能量投入永續發展，培育人才協助企業達成政府與民間單位永續發展目標，期盼 ESG 成為臺灣企業在國際競爭利基。

隨全球氣候變遷帶來衝擊，各國紛紛開始重視環境及社會的永續發展，金管會於2020年啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」透過5大主軸建構永續環境，讓所有上市櫃公司意識到永續治理的重要性。

為協助國內企業及早因應訂定減碳目標，並配合政府達到2050淨零碳排政策，金管會2022年3月推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」、2023年3月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，依公司規模、產業特性分階段實行，透過上市櫃公司串聯供應鏈，促進臺灣資本市場永續轉型，接軌國際。

面對全球氣候變遷的挑戰，我國公私部門掌握「碳治理」(carbon governance)的發展趨勢，主動積極而有效地推進從碳盤查到淨零排碳完整系統的策略性行動，不但可提升企業與社會的共生效益，並且能創造更優質而獨特的價值網絡，塑造臺灣成為全球永續治理的新典範。

證交所積極結合各界資源，辦理 ESG 人才培育以提升臺灣企業競爭力，碳交所在8月7日甫舉辦揭牌典禮，初期以碳諮詢及教育宣導為主要業務，為將永續治理的理念寓於教育，以深化與落實於公司的治理、經營及管理活動，進而影響所有供應鏈相關成員，形成全面永續網絡。

ESG

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