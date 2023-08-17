打造策略贏家平台 華南期貨Let's購三步驟就可訂閱

為提供投資人更多的學習管道，以及打造更具價值的策略贏家平台，華南期貨自家顧問事業部結合產品研發、策略工具及理財課程，透過資訊平台推出華南期貨Let's購，只要三步驟就可訂閱多種交易策略與課程，輕鬆窺視交易策略的訊號、華南期貨優質課程以及顧問產品服務，大幅提升投資人本身的期權交易操作能力。

只要在華南期貨Let's購選購策略產品，資訊平台將依產品屬性主動計算投資人風險承受度評估，進行投資人與產品間的適性雙向媒合，聰明的幫助投資人找到最適合的策略產品。華南期貨Let's購除了保留訂購匯款，也提供信用卡線上刷卡服務，讓投資人免出門即可輕鬆快速的擁有交易策略的顧問服務。

首波限時活動推出由華南期貨自行研發的「錦囊期招」訊號策略產品，包括MK當沖、MK趨勢、MK波段三套訊號指標，以投資人最熟悉的技術指標為出發點，設計出簡單易懂的交易參考指標，提醒客戶進出場，是新手進出參考依據，資深老手的交易輔助工具，現在單套買一送一、第二套半價，優惠的價格享受超質盤中訊號。

華南期貨Let's購，目的是希望客戶藉由策略產品的訂閱，可以在期權操作上不斷的提升自我，全面升級交易戰力，最終晉升為市場贏家。除了結合現有的「Multicharts」、「穩健」、「揚帆」策略工具外，從2022下半年就開始推出自行研發產品「一拳鈔人」、「穿雲13」，鎖定有交易經驗的中、高資產客戶族群為主，以緊貼市況波動與動態調整部位等特性，已持續收到客戶獲利口碑好評，其中「一拳鈔人」限量發售僅剩10套。客戶可以在每一檔策略產品中學得獲利密技，不斷升級自己成為贏家，而華南期貨也將不斷精進研發，提供更多服務，敬邀投資人一起Let's購。