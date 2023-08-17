金融業關懷高齡身障、力推信託 陳建仁盛讚「是台灣驕傲」

行政院長陳建仁16日出席信託公會舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，盛讚金融機構「行公益，好憐憫」，關懷高齡長者與身心障礙者「很了不起」，看了得獎者的事蹟讓他很感動。

金管會推動信託2.0，陳揆出席頒獎典禮致詞，肯定金融機構「行公益，好憐憫，存謙卑的心」，尤其金管會推動信託業自2016年起推動高齡者及身心障礙者的安養信託，一開始不太多，受益人只有800多人，現在受益人成長到8萬多人，成長了大約100倍。

陳揆表示，他看到得獎者事蹟很感動，所作所為顯示真的是「行公益，好憐憫」的金融機構，這樣的金融業是台灣的驕傲與典範，可以向其他國家展示，我們金融業這麼關心高齡長者、身心障礙者，很了不起。

陳揆也特別感謝金融機構之前對行政院全民共享普發現金政策的幫忙，使得很短時間內可以讓99%以上民眾都領到6,000元現金，並且沒有詐騙事件，很不容易，其他舉凡學貸、房貸利息補貼、青安房貸等，金融機構也都鼎力合作。