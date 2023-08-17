慧榮中止與美商邁凌合併協議 求償外並於新加坡國際仲裁中心進行仲裁

快閃記憶體控制IC領導廠商慧榮科技16日晚間發布聲明表示，已向美商邁凌發出通知，主張由於其蓄意重大違反合併協議，致合併未能於最終交易截止日前完成，慧榮除了向邁凌請求重大損失賠償外，並強調合因美商邁凌之蓄意重大違約，讓慧榮蒙受的損失遠超出合併協議所規定終止費數額的重大金額，因此依雙方協議約定，將依據律師建議，將交由新加坡國際仲裁中心就重大損害賠償所請求進行仲裁。

慧榮聲明指出，慧榮已發出書面通知，終止2022年5月5日和邁凌雙方所簽訂的合併協議。

慧榮科技認為，由於美商邁凌之蓄意重大違約（同合併協議中之定義），使這項合併案未能於2023年8月7日最終交易截止日前完成。慧榮保留所有依合併協議或其他所賦予本公司於契約上、法律上、衡平法上以及其他之權利，包括但不限於向美商邁凌請求賠償慧榮「因美商邁凌之蓄意重大違約而遭受，遠超出合併協議所規定終止費數額之重大金錢上損害」。

慧榮並依合併協議第7.1(d)條的規定，委任公司法律顧問、威嘉律師事務所的合夥人Tim Gardner的建議，將依雙方協議中約定，由新加坡國際仲裁中心就重大損害賠償所請求進行仲裁。

對於美商邁凌在最後一刻退出合併協議，慧榮表示將將全力請求取回遠遠超過終止費的損害賠償。

慧榮並公告，在限制公司宣告及給付任何股利的合併協議終止後，將恢復其年度發放股利的政策，並由公司董事會全權決定之。

慧榮總經理暨執行長苟嘉章表示：「由於我們業務反彈、資產負債表的強健實力，以及我們持續致力於向股東提供資本回報，我們將恢復慧榮年度股利政策」。

慧榮表示，有關股利發放的決定，以及發放知時間與數額，將由公司董事會全權決定，並將取決於多項考量，其中包括股利支付是否符合股東的最佳利益、業務前景、營運成果、可用資金及未來資金需求、財務狀況、法律要求及其他董事會認為相關之因素。