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新壽研發「招募魔力卡」獲專利認證 成業務增員利器

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽「招募魔力卡」，讓有心從事壽險業務行銷者，安心發展自己的事業。新光人壽／提供
新壽「招募魔力卡」，讓有心從事壽險業務行銷者，安心發展自己的事業。新光人壽／提供

新光金控（2888）子公司新光人壽深耕台灣六十年，多年來以業務員為主的通路策略，為推廣「人人有保險，家家有保障」的保險理念，持續投入訓練資源，擴大業務服務範疇，強化業務增員能力，近期研發推出業界獨創的「招募魔力卡」，協助業務單位增員更有力。「招募魔力卡」不僅已成為新壽業務增員利器，更獲得智慧財產局專利認證。

新光人壽指出，「招募魔力卡」的設計理念，從招募對象的角度出發，設計出55張卡片，目的是「解決疑慮」和「提供希望」，並分為募利卡、人物卡、工作卡、心動卡及過招卡等五大類型，讓業務員協助保險新人解決從事業務銷售所擔憂的人際關係、溝通能力、專業知識等能力不足之問題，同時也提供完善的培訓制度、獨特的3＋3多角化薪資，「一畝田」客戶名單、AI精準客群資料與優渥的員工福利等資源，讓新人有信心從事壽險業務行銷，安心發展自己的事業。

新光人壽始終相信「維持現狀，即是落伍」，視人才為資產，不斷提升業務人員素質，致力打造數位、健康與保險兼備的全方位業務。因此，提出數位賦能學習計畫，整合出業務員必修的「六大基本功」：會員專區、理賠及契變、權益維護、輔銷管理工具、好客名單、AI數據模型，創下全國通測100%通過率佳績，強化數位職能，有效提升業務員的生產力與服務品質。

此外，新光人壽引進多元線上學習平台資源，讓業務員突破時間限制、隨選隨看自主學習；打造完善的職涯規劃與持續考取進階專業證照，鼓勵跨世代菁英勇於向上挑戰，為自己創造事業版圖。

新光人壽表示，保險是一份幫助別人的志業，「一張保單一世情」，一張保單就像一盞光，不僅可能改變一個人的一生，也可能改變一個家庭，更可能帶來希望。新光人壽秉持「新光一甲子，守護一輩子」的承諾，不斷創新開發滿足社會大眾人生各階段的保險商品，培養專業的保險顧問，持續扮演風險分散的推手，推廣保險的功能，保障更多人與家庭，建構社會安全網，落實公平待客。

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