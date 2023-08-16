碧桂園、中植系陸續爆雷…市場憂心台金融業 黃天牧這樣說

大陸不動產巨頭碧桂園、中植系集團及中融信託陸續爆雷，加上人行日前無預警降息，市場普遍預期大陸經濟非常危急，也關注台灣金融業所受影響，對此金管會主委黃天牧今日受訪時指出，我國的金融業對大陸曝險持續下降，六月底對大陸的曝險僅佔淨值比23%左右，他相信台灣金融業有一定的韌性抗壓。

他也對股民信心喊話指出，台灣上市櫃公司有一定的基本面，國家經濟也良好，因此，對於短期外資的進出不用太擔心。

媒體提問惠譽、穆迪都對美國政府或金融機構降評，另外惠譽今日更聲稱要對美國大型銀行降評，對於金融機構在美國的曝險看法如何？黃天牧表示，即使信評機構對美國金融機構降等，但他相信以我國金融機構亦有一定的韌性去應對；對於市場示警高收債違約率上升，黃天牧回應，金管會在投資型保單，或基金商品，對連結標的都有一定的投資等級要求，所以1、2年前高收債改成非投等債，就是提醒民眾注意風險，這本來就是金管會在商品行銷與規範上有所要求的，以對投資人有一定程度的保障。