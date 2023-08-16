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宏泰人壽新董座傳李啟賢接任 消息人士：「救火隊長」將面臨3大考驗

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
前華南永昌證券董事長李啟賢傳將接任宏泰人壽董座。記者徐兆玄／攝影
前華南永昌證券董事長李啟賢傳將接任宏泰人壽董座。記者徐兆玄／攝影

宏泰人壽前董事長魯奐毅在今年3月宣布退休之後，由總經理湯維華代行董事長職務，而最新消息傳出，前華南永昌證券董事長李啟賢可望出任宏泰人壽董事長，相關人事案最快在明（17）日董事會上就會定案。

消息人士透露，宏泰人壽將於明（17）日舉行董事會，選出新任董事長。而最有可能出任的便是現年67歲的李啟賢，其在金融證券圈資歷完整，在高考及格後，進入台北市稅捐處任公務員，隨後轉赴至證期局前身證管會服務，從基層一路升至證期局局長退休，後來轉任櫃買中心任總經理、代理董事長，也曾擔任證交所總經理、董事長，及華南永昌證券董事長等職務，對台灣證券及期貨市場制度發展、法規修訂及資本市場管理等相當熟悉，實務經驗豐富。

李啟賢並非首次擔任「救火隊長」，2020年3月台股股災，華南永昌證券因衍生性金融商品業務出現巨額虧損，華南金控大股東力邀李啟賢加入，李啟賢也不負眾望，運用資源進行改革，一年後華南永昌證券轉虧為盈。

消息人士指出，會找上李啟賢主要是想藉助其在公司治理實務方面的經驗，同時現在宏泰人壽面臨增資、接軌IFRS 17等議題，儘管李啟賢沒有保險的相關經驗，但其曾任金管會證期局局長，且其處事圓融、作風穩健，較了解法規，並進行溝通。

消息人士分析，李啟賢要幫助宏泰人壽上軌道，可能需要面臨3大考驗，首要任務便是改善財務的問題，宏泰人壽在淨值比已連續兩期低於2%以下，去（2022）年上半年淨值比1.64%，去年底再掉到1.13%，屬於「資本顯著不足」，目前宏泰人壽擬將採用不動產處分，預估會有80億元的處分利益，但若年底無法處分完畢，需要提備案，例如改成現金增資。

第二，帶領宏泰人壽於2026年順利接軌新清償能力（ICS）與保險負債會計制度（IFRS 17）；第三，由於宏泰持有的新北市不動產，不符合即時利用並有收益的規定，遲遲未能改善，遭金管會限制不得新增不動產投資，至今已近四年，如何解禁也成為李啟賢要面臨的考驗之一。

宏泰人壽 淨值比 增資

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