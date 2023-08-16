快訊

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

未婚陸劇男神被爆私生子「不止一個」 他親上火線回應：只有一個兒子

壽險公會：7月全體壽險業新契約保費4,236億元 年減17％

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會今（16）日公布7月全體壽險業業績。今年前七月，壽險業保費收入（加計負債），合計為1兆3,070.63億元，年減7.9%。其中，初年度保費收入為4,236億元，年減17%，續年度保費收入8,833億元，年減2.8%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約，且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於 「負債」項下。

就初年度保費收入而言，壽險2,645億元，較去年同期的2,965億元，減少10.8%；傷害險78.76億元，占初年度保費收入的1.9%；健康險226億元，占初年度保費收入的5.4%，年增12.7%；年金險1,286億元，占初年度保費收入的30.4%，年減31.3%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入裡，壽險公司本身行銷體系占50.45%；銀行經代保代通路34.87%；傳統保險經紀人、保險代理人占14.68%。

以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.30:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會指出，壽險業業績除受新台幣兌美元匯率波動，影響新台幣保險商品銷售外，傳統型保險商品部分因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲的期待仍有差距，致使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，使利變型壽險初年度保費減少。

在投資型保險商品方面，因國際經濟仍隱含不確定性，影響客戶投資信心，整體投資型保險商品的新契約保費收入也持續下滑。

壽險業 保險 保費

延伸閱讀

火險費率提升 企業叫苦

國泰金自結7月稅後賺161億元創同期新高 累計賺490億、EPS 3.06元

國保繳費單收到沒？ 這期限前沒繳錢恐錯過政府補助

壽險5月保費收入轉正成長

相關新聞

宏泰人壽新董座傳李啟賢接任 消息人士：「救火隊長」將面臨3大考驗

宏泰人壽前董事長魯奐毅在今年3月宣布退休之後，由總經理湯維華代行董事長職務，而最新消息傳出，前華南永昌證券董事長李啟賢可...

農曆七月不宜買房？樂屋網揭數據「買氣呈現M型化」

時序進入農曆七月，也就是俗稱的「民俗月」，同時也是傳統上認知的房市淡季。不過據房屋搜尋平台「樂屋網」統計，近年來民俗月的...

多重資產基金熱潮 中信投信握可轉債利器

隨著市場波動加劇，近年來多重資產型基金成為各大投信爭相推出的投資產品。根據投信投顧公會統計，光是今年至7月底，就有9家投...

影／ 經濟日報「決戰綠天鵝」連六屆獲新世代金融傳播獎

第六屆新世代金融傳播獎今天頒獎，經濟日報團隊以「決戰綠天鵝」專題獲得六連霸。由新世代金融基金會董事長陳冲主持頒獎。

新台幣午盤升6分 暫收31.875元

新台幣今（16）日呈現先貶後升，新台幣對美元匯率開在31.94元，盤中在31.9元附近震盪，最低貶至31.968元，貶3...

國壽攜手教育部推永續校園計畫 首度發表反毒桌遊

國泰人壽連續七年承作「全國學生團體保險」，並與教育部攜手推動「永續校園計畫」，重視學童「健康」與「培力」正向發展，並以反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦