壽險公會：7月全體壽險業新契約保費4,236億元 年減17％

壽險公會今（16）日公布7月全體壽險業業績。今年前七月，壽險業保費收入（加計負債），合計為1兆3,070.63億元，年減7.9%。其中，初年度保費收入為4,236億元，年減17%，續年度保費收入8,833億元，年減2.8%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約，且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於 「負債」項下。

就初年度保費收入而言，壽險2,645億元，較去年同期的2,965億元，減少10.8%；傷害險78.76億元，占初年度保費收入的1.9%；健康險226億元，占初年度保費收入的5.4%，年增12.7%；年金險1,286億元，占初年度保費收入的30.4%，年減31.3%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入裡，壽險公司本身行銷體系占50.45%；銀行經代保代通路34.87%；傳統保險經紀人、保險代理人占14.68%。

以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.30:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會指出，壽險業業績除受新台幣兌美元匯率波動，影響新台幣保險商品銷售外，傳統型保險商品部分因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲的期待仍有差距，致使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，使利變型壽險初年度保費減少。

在投資型保險商品方面，因國際經濟仍隱含不確定性，影響客戶投資信心，整體投資型保險商品的新契約保費收入也持續下滑。