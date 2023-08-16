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國壽攜手教育部推永續校園計畫 首度發表反毒桌遊

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽連續七年承作「全國學生團體保險」，並與教育部攜手推動「永續校園計畫」，重視學童「健康」與「培力」正向發展，並以反毒為核心推動主軸。7月底首次與關注校園永續發展的校長自主學習社群「THE ONE校長學校」及永續顧問「優樂地永續」進行交流，正式對外發表國泰人壽與創新教育團隊「玩轉學校」、社福團體及專家學者共同開發的反毒桌遊「命運之路」，協助學童辨識觸毒風險。

國泰人壽表示，「命運之路」是市面上第一款由真實染毒案例所改編製作的情境式桌遊，專為脆弱家庭的孩童所設計，以孩童成長過程中最常接觸的三個關鍵角色：家人、朋友、情人，去鋪陳各種可能染毒的情境，並由孩童及其照顧者一起做出的選擇，產生各式結局。桌遊進行過程，能幫助孩童建立反毒的專知、檢視自身的人際關係，協助脆弱家庭即早辨識觸毒的風險。

目前社工已透過此桌遊與30位學子進行互動，並一致同意能提升反毒知識，逾九成也認為可激發孩童思考；校長們也紛紛表達對於「命運之路」的肯定與興趣，期待能將國泰的反毒桌遊教材引進校園，幫助孩童了解觸毒的各種風險及可尋求幫助的管道。

國泰人壽也透過志工將線上遊戲學習平台PaGamO帶進校園，讓孩子在電競遊戲中學習反毒知識，推動至今已遍及22個縣市，累計觸及203萬名學子、近1500間學校；本月5日國泰金控舉辦第四屆「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」決賽，共吸引全台1,560所學校、近1.3萬名選手共襄盛舉。

國泰人壽期待與政府、「THE ONE校長學校」，共同擴大永續校園的影響力與ESG的量能，共建學童安全與健康的防護網。

國泰人壽 桌遊

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