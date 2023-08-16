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金融業運用AI 金管會公布首版規範
金融業使用ＡＩ（人工智慧）的首版規範出爐。金管會昨天公布金融業運用ＡＩ的六大原則和八大配套措施，並會在今年底前公布ＡＩ指引，將成為金融業在財管、客戶等各面向業務使用生成式ＡＩ、ChatGPT的規範基礎，未來若業者違反相關的指引及自律規範將會挨罰。金管會也將視業者之後使用包括生成式ＡＩ等在內的ＡＩ使用狀況，必要時最快在明年會啟動專案金檢。
金管會公布「金融業運用人工智慧之核心原則與相關推動政策」，金管會主秘蔡福隆此形容為金融業的ＡＩ管理「上位」規範，銀行公會、券商公會將陸續訂定自律規範，之後金融業者接著訂定內規。
金管會公布的六大原則，包括建立治理及問責機制、重視公平性及以人為本的價值觀、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性、促進永續發展。
八大配套措施方面，金管會綜合規畫處長胡則華指出，包括檢視相關規範並適時進行法規調適、利用ＡＩ技術發展監理科技、鼓勵金融業積極參與ＡＩ的研發與應用及協助導入最佳實務做法、對金融業者應用ＡＩ之實際狀況檢視、責成各金融業公會制訂金融業運用ＡＩ系統相關自律規範及最佳實務守則、督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則等措施。
金管會官員說，金融機構不宜將生成式ＡＩ產生的資訊做為判斷或決策的唯一依據、生成式ＡＩ產出資訊宜由金融機構人員就其風險進行客觀且專業的最終判斷等；例如，對所謂的「可解釋性」，胡則華指出，金融業必須把對ＡＩ一開始的引入來源、使用方式這些能夠說明清楚，客戶對ＡＩ產生的結果有質疑時，金融機構必須清楚向客戶說明，或了解如何去改變對ＡＩ系統的設計，而不是用了ＡＩ，卻無法管理，例如無法掌握資料判讀的正確性等。
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