國銀上半年海外獲利飆新高 新南向貢獻近3成變大補丸

金管會公布，今年上半年國銀海外分子行稅前盈餘424億元，是史上同期新高，其中新南向國家就賺了122億元，貢獻占比28.8%，較去年同期貢獻占比提升了0.6個百分點，新南向市場儼然成為今年國銀海外獲利大補丸。

銀行局副局長童政彰說，今年上半年國銀海外市場獲利424億元是歷年同期新高，其中亞洲、美洲、大洋洲（澳洲）獲利均同步改寫史上同期新高紀錄，主要是利息淨收益貢獻所致。

前三大獲利市場，包括香港、新加坡和美國市場獲利，也都是史上同期新高。第一大仍是香港，上半年大賺228億元、年增65%，主因是利差擴大和利息淨收益增加。香港獲利貢獻占比也一舉躍升53%過半，香港仍穩住國銀海外獲利金雞母的地位。

緊追其後的是新加坡，上半年賺58.9億元、年增1.7倍，主因是利息收益、及收回呆帳均增加；第三大是美國54.6億元、年增15%也是利息收益增加。

金管會公布2023年截至6月底的國銀海外分、子行獲利狀況。若以新南向市場來看，上半年新南向市場賺122億元，創歷年同期新高，年增4成，其中新加坡、越南、泰國躍居新南向國中的前三大最賺市場、主因是利息增加所致，顯示國銀在這三大市場積極承做聯貸案、授信增加。

若以獲利貢獻占比來看，今年上半年新南向獲利占整體國銀海外市場28.8%，較去年同期28.2%增加了0.6個百分點，新南向市場成為國銀海外市場獲利大補丸。

但新南向市場中，獲利衰退最大的是柬埔寨，今年上半年虧損6.4億元，童政彰說，主因是銀行針對疫情紓困貸款進行清查，調整授信資產分類、增提呆帳準備金所致。

至於外界最關注的大陸市場，上半年僅賺20億元、年減31.7%，獲利欲振乏力，童政彰說，主因是台資銀行的大陸分行吸收美元存款較多、但授信是人民幣資產，美元升息、人行降息，一升一降，導致台資銀費用增加、利息收益大減，導致獲利衰退。

值得一提的是，轉虧為盈的日本市場，上半年賺14億元，主因是去年有聯貸案提列高呆帳費用，今年無此利空、因此轉虧為盈。