快訊

賴清德現身巴拉圭總統就職典禮 與美國內政部長互動

鬼門等等就要開了 10件事情農曆7月不要做

國銀上半年海外獲利飆新高 新南向貢獻近3成變大補丸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布，今年上半年國銀海外分子行稅前盈餘424億元，是史上同期新高，其中新南向國家就賺了122億元，貢獻占比28.8%，較去年同期貢獻占比提升了0.6個百分點，新南向市場儼然成為今年國銀海外獲利大補丸。

銀行局副局長童政彰說，今年上半年國銀海外市場獲利424億元是歷年同期新高，其中亞洲、美洲、大洋洲（澳洲）獲利均同步改寫史上同期新高紀錄，主要是利息淨收益貢獻所致。

前三大獲利市場，包括香港、新加坡和美國市場獲利，也都是史上同期新高。第一大仍是香港，上半年大賺228億元、年增65%，主因是利差擴大和利息淨收益增加。香港獲利貢獻占比也一舉躍升53%過半，香港仍穩住國銀海外獲利金雞母的地位。

緊追其後的是新加坡，上半年賺58.9億元、年增1.7倍，主因是利息收益、及收回呆帳均增加；第三大是美國54.6億元、年增15%也是利息收益增加。

金管會公布2023年截至6月底的國銀海外分、子行獲利狀況。若以新南向市場來看，上半年新南向市場賺122億元，創歷年同期新高，年增4成，其中新加坡、越南、泰國躍居新南向國中的前三大最賺市場、主因是利息增加所致，顯示國銀在這三大市場積極承做聯貸案、授信增加。

若以獲利貢獻占比來看，今年上半年新南向獲利占整體國銀海外市場28.8%，較去年同期28.2%增加了0.6個百分點，新南向市場成為國銀海外市場獲利大補丸。

但新南向市場中，獲利衰退最大的是柬埔寨，今年上半年虧損6.4億元，童政彰說，主因是銀行針對疫情紓困貸款進行清查，調整授信資產分類、增提呆帳準備金所致。

至於外界最關注的大陸市場，上半年僅賺20億元、年減31.7%，獲利欲振乏力，童政彰說，主因是台資銀行的大陸分行吸收美元存款較多、但授信是人民幣資產，美元升息、人行降息，一升一降，導致台資銀費用增加、利息收益大減，導致獲利衰退。

值得一提的是，轉虧為盈的日本市場，上半年賺14億元，主因是去年有聯貸案提列高呆帳費用，今年無此利空、因此轉虧為盈。

新南向 香港

延伸閱讀

金融業對陸曝險1.12兆 金管會：風險相對可控

連12跌！人民幣不敵美元光環 7月存款餘額續寫逾9年半新低

碧桂園風波持續…國內鋼鐵石化業恐遭衝擊 分析師曝這時需求有望回升

中植系、中融信託接連爆雷！金管會急查我金融三業 所幸「全身而退」

相關新聞

中植系、中融信託接連爆雷！金管會急查我金融三業 所幸「全身而退」

大陸不斷爆雷，台灣金融業的曝險部位引發市場高度矚目，對此金管會今日公布全面清查的結果，其中最新爆雷的中植系及中融信託曝險...

碧桂園風波持續…國內鋼鐵石化業恐遭衝擊 分析師曝這時需求有望回升

碧桂園風波持續蔓延，根據金管會最新公布資料顯示，國銀對碧桂園曝險較14日公布數據略增，中華信評首席分析師許智清表示，這次...

恆大地產「資不抵債」 金管會：僅14檔投信基金曝險0.56億

中國恆大集團旗下恆大地產日前出爐財報顯示已資不抵債，金管會今天公布，金融三業均無持有恆大地產曝險部位，僅14檔投信基金持...

違反「公司法」…可成否決外資股東提案 金管會開罰24萬

機殼大廠可成（2474）在今年董事會上，否決外資股東提案、要求修改公司章程，外資股東不服、一狀告上金管會。金管會今天做出...

金融業對陸曝險1.12兆 金管會：風險相對可控

中國大型房產開發商碧桂園陷入流動性危機，中植系旗下中融信託因投資房產失利，部分產品停止兌付，中國市場風險引起關注。金管會...

連12跌！人民幣不敵美元光環 7月存款餘額續寫逾9年半新低

美國升息循環接近尾聲，但距離降息還有段時間，美元匯率、利率的雙率題材持續發燒，大展吸金功力，人民幣只能獨自黯然。中央銀行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦