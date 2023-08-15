再創歷年同期新高 金管會曝上半年國銀海外獲利424億

金管會今日公布上半年國銀海外獲利424億元，不但創歷年同期新高，若和去年同期相較，大幅增加115.5億，年增率約3成，主要來自利息淨收貢獻，其中，亞洲地區獲利369.8億，排名各洲之冠，年增131.1億，排名第二則為美洲，今年上半年獲利53.5億，年增2.1億，歐洲則虧損17.9億，年減21.1億，主要因為踩雷提損以致於虧損。

統計也顯示，中國大陸衰退9.2億，對此銀行局副局長童政彰分析主要原因應為大陸的存放款利息增減不對稱，大陸地區台資銀行因為吸收美元存款部位，聯準會升息使美元存款利息支出大，但另一方面，授信資產卻因為人行降息，使得人民幣放款收入縮水所致。

而在世界各國裡，香港、新加坡、美國、日本為獲利前四大。童政彰說明，香港為90.1億，增加228.1億，主要是因聯準會升息放大美元利差的效果帶動獲利；另外，新加坡獲利58.9億，年增37億，在亞洲獲利排名高居第二，童政彰分析，利息收益增加，及收回呆帳費用為兩大獲利原因，金融業者則認為，香港資金移往新加坡，使新加坡運用美元的資金部位更大，再加上其為國際聯貸中心，均為其增加利息收益的主因，

而美國則是上半年獲利54.6億，年增7.1億；日本今年上半年則獲利14億，年增18億元，獲利也較去年明顯大躍進。

金管會對新南向國家的上半年獲利統計指出，新南向各國獲利上半年合計為121.9億，年增34.8億，除了上述新加坡增加37億之外，越南增加11.1億，泰國則增加8.7億，但向來被視為獲利天堂的柬埔寨，今年上半年反而衰退26億元，金管會分析，主要和台資銀行在監理機關要求之下調整授信資產分類有關，另外台資銀行在英國的倫敦分行，應和授信個案踩雷導致呆帳費用提高有關，上半年虧損16.3億。