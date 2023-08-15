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金管會公布金融業運用AI六大原則及八大配套措施之原則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金融業使用AI的首版規範出爐！金管會在15日宣布，公布金融業運用AI的六大原則和八大配套措施，並且已確定在今年底之前會公布AI指引，不僅將成為金融業在財管、客戶等各面向業務使用生成式AI、Chat GPT的重要規範基礎，且未來若業者違反相關的指引及自律規範，也將會被裁罰，金管會也將視業者之後使用包括生成式AI等在內的AI使用狀況，必要時最快在明年會啟動專案金檢。

該原則名為「金融業運用人工智慧(AI)之核心原則與相關推動政策」，金管會主秘蔡福隆對此形容為金融業的AI管理「上位」規範，其後，銀行公會、券商公會陸續訂定自律規範，之後金融業者接著訂定內規。金管會所公布的六大原則，包括了建立治理及問責機制、重視公平性及以人為本的價值觀、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性、促進永續發展。

至於相應的八大配套措施，金管會綜合規畫處長胡則華說明，包括了檢視相關規範並適時進行法規調適、利用AI技術發展監理科技、與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作、鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法、對金融業者應用AI之實際狀況檢視、責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則、督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，以及透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。

其中金管會特別強調，金融機構不宜將生成式AI所產生的資訊做為判斷或決策的唯一依據、生成式AI產出資訊宜由金融機構人員就其風險進行客觀且專業的最終判斷等；例如，對所謂的「可解釋性」，胡則華即說明，金融業必須把對AI一開始的引入來源、使用方式這些能夠說明清楚，客戶對AI產生的結果有質疑時，金融機構必須清楚向客戶說明，或是了解如何去改變對AI系統的設計，而不是用了AI，但卻無法管理，例如無法掌握資料判讀的正確性等。

AI 金融業 金管會

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