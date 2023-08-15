陸民營資管公司「中植系」爆雷 金管會：台金融業、國人全身而退

大陸規模最大的民營資產管理公司「中植系」（中植企業集團）大爆雷，金管會晚間宣布，經過初步調查，銀行、證券期貨投信、保險業對「中植系」曝險都是「零」，連國內投資人或是海外基金都沒有踩到。

換言之，大陸「中植系」爆雷，台灣金融業、國人幾乎全身而退。

銀行局副局長童政彰說，本國銀行授信、投資、拆存都沒有「中植系」曝險，至於是否有把「中植系」產品賣給客戶，特別是旗下中融信託，包括海外債、結構性商品、或是基金都沒有賣給國內投資人。

證期局副局長高晶萍也說，經過調查，證券、投信、期貨對「中植系」曝險也是零，至於國內投信也沒有銷售與「中植系」相關的基金。

保險局副局長林志憲也說，到六月底保險業對「中植系」曝險也是零。