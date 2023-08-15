公務員明年加薪4% 兆豐金董座雷仲達：獲利表現佳 望爭取比照公務員

兆豐金控（2886）董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來獲利高成長，因此會向大股東財政部爭取，有機會朝比照4%起跳為兆豐金加薪，但必須要財政部同意。

雷仲達到任兆豐金暨兆豐銀董事長明天將滿兩個月，他過去擔任合庫金與合庫銀董事長時期，就非常照顧員工福利，合庫金在他任內獲利成長優異，因此加薪行動公股行庫馬首是瞻。現在雷仲達轉任兆豐金、銀董事長，兆豐金、銀今年獲利高成長，因此雷仲達表示，若兆豐銀的獲利表現能夠持續到年底，應該有機會來爭取看看比照公務員4%加薪起跳。

雷仲達表示，過去公務員加薪，公股機構都會響應政策跟進，但是加薪幅度個別機構不盡相同，過去合庫加薪也是基於獲利成長優異表現，現在兆豐金、銀獲利成長亮眼，因此根據過去慣例以及公司績效，可望爭取比照公務員加薪4%起跳。