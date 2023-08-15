快訊

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

公務員明年加薪4% 兆豐金董座雷仲達：獲利表現佳 望爭取比照公務員

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來獲利高成長，因此會向大股東財政部爭取。報系資料照／記者巫其倫 攝影
兆豐金控董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來獲利高成長，因此會向大股東財政部爭取。報系資料照／記者巫其倫 攝影

兆豐金控（2886）董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來獲利高成長，因此會向大股東財政部爭取，有機會朝比照4%起跳為兆豐金加薪，但必須要財政部同意。

雷仲達到任兆豐金暨兆豐銀董事長明天將滿兩個月，他過去擔任合庫金與合庫銀董事長時期，就非常照顧員工福利，合庫金在他任內獲利成長優異，因此加薪行動公股行庫馬首是瞻。現在雷仲達轉任兆豐金、銀董事長，兆豐金、銀今年獲利高成長，因此雷仲達表示，若兆豐銀的獲利表現能夠持續到年底，應該有機會來爭取看看比照公務員4%加薪起跳。

雷仲達表示，過去公務員加薪，公股機構都會響應政策跟進，但是加薪幅度個別機構不盡相同，過去合庫加薪也是基於獲利成長優異表現，現在兆豐金、銀獲利成長亮眼，因此根據過去慣例以及公司績效，可望爭取比照公務員加薪4%起跳。

兆豐金控 加薪 公務員

延伸閱讀

「鬼門關開」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

迎26年最大幅度加薪？ 日本公務員平均年薪將提高至150萬

兆豐證列公平待客績優生

48萬股民看過來！兆豐金8月10日除權息、現金殖利率超過3%

相關新聞

陸央行今意外降息 澳盛銀「你需要了解的5件事」QA一次看

大陸人民銀行（PBoC）今（15）日意外降息，將 7 天逆回購操作得標利率下調10個基點（1個基點為0.01個百分點）至...

最高合計可拿45萬！兆豐新董座送大禮 員工生育補助三胎

兆豐金新任董事長雷仲達上任之後不久，馬上對員工送出第一個大禮。雷仲達今日指出，兆豐銀董事會日前已通過，員工生育補助將大舉...

臺銀及一銀主辦佳世達科技120億元聯貸案 8月15日完成簽約

佳世達科技（2352）委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦120億元永續連結指標聯貸案，已於今年8月15日完成聯貸簽約，簽約儀...

快查！南市未辦理繼承土地「超過8座台南公園」 市價逾30億

台南市地政局統計112年度逾期未辦理繼承登記列冊管理土地統計有9412筆，面積達118公頃，超過8個台南公園，公告土地現...

公務員明年加薪4% 兆豐金董座雷仲達：獲利表現佳 望爭取比照公務員

兆豐金控（2886）董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來...

數位部全面更新為零信任機制 唐鳳：盼不只公部門使用 推廣到各行各業

數位部長唐鳳今（15）日指出，數位部內部自己的系統已經全部更新為零信任機制，接下來也想把該技術推廣到各行各業，另外，數位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦